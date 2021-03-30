TİP Genel Başkanı Baş: "AKP'nin bugüne kadar salgınla ilgili attığı hiçbir adım, insan sağlığını gözetmemiştir" - Son Dakika

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "AKP'nin bugüne kadar salgınla ilgili attığı hiçbir adım, insan sağlığını gözetmemiştir" dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'a ilişkin dün açıklanan kararlara işaret ederek, bir yıldır doğru düzgün eğitim alamayan öğrencilerin geleceğinin, bir kez daha belirsizliğe havale edildiğini savundu.

Milyonlarca hizmet sektörü çalışanının da bir kez daha belirsizliğe terk edildiğini ileri süren Baş, "İktidar, kendi şovunu yaparken, toplanmakta hiç beis görmezken, emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ı da kapsayan bir yasaklama kararı aldı." diye konuştu.

Türkiye'de halkın sağlığını korumakla birinci derecede görevli devlet kurumlarının, "salgını sadece kendi çıkarları için kullandığını, halkı ölüme terk ettiğini" iddia eden Baş, "AKP'nin bugüne kadar salgınla ilgili attığı hiçbir adım, insan sağlığını gözetmemiştir. Tek bir yurttaşımızın hastalanması, hayatını kaybetmesi bunların umurunda bile değildir. Tek yaptıkları şey: Durumu idare etmek ve kendi siyasal ajandalarını hayata geçirmek." ifadesini kullandı.

Baş, AK Parti'nin, Türkiye için yapabileceği tek şeyin hesap vermek olduğunu savundu.

Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayımlanan ve gözaltına alınan Hamza Kürşat Ayvatoğlu'na ilişkin de Baş, "Bu şahıs, bunların kurduğu düzenin suyunun suyunun suyu belki de. Onun bile elinden böyle milyonlar geçiyorsa varalım hep beraber bu değirmenin başında duranların neler yaptıklarını bir düşünelim." ifadelerini kullandı.