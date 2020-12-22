TİP Genel Başkanı Baş, asgari ücrette "insanca yaşam" seviyesi istedi - Son Dakika

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, insanca yaşanabilecek bir asgari ücret istediklerini söyledi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. tur görüşmelerine başladığını anımsattı.

Konunun doğrudan muhatabı olan işçilerin, emekçilerin sözünün duyulmak istenmediğini öne süren Baş, "Sendikalar günlerdir taleplerini dile getiriyor. İnsanlar 'bu koşullarda insanca yaşayamıyoruz' diyorlar. Biz asgari ücretin 300 lira mı, 500 lira mı artırılacağı yönündeki tartışmalara girmeyi doğru bulmuyoruz. Türkiye İşçi Partisi tüm insanlar için insanca yaşayabileceği bir ücreti talep ediyor." diye konuştu.