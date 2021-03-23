TİP Genel Başkanı Baş, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye karşı Danıştayda dava açtıklarını bildirdi - Son Dakika

TİP Genel Başkanı Baş, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye karşı Danıştayda dava açtıklarını bildirdi

23.03.2021 15:37
TİP Genel Başkanı Baş, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye karşı Danıştayda dava açtıklarını bildirdi, System.String[]

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine karşı hukuki zeminde mücadele edeceklerini belirterek Danıştayda bu karara karşı dava açtıklarını belirtti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine karşı hukuki zeminde mücadele edeceklerini belirterek Danıştayda bu karara karşı dava açtıklarını belirtti.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararının kadınları ve LGBT örgütlerini hedef aldığını ileri sürdü.

İstanbul Sözleşmesi'nden bir kişinin kararıyla çıkılmasının kadınlara karşı alınan bir karar olduğunu, bu nedenle kadın örgütleri ne karar alırsa arkasında duracaklarını ifade eden Baş, "Ortada hukuk dışı bir girişim vardır. TİP olarak bu karara karşı hukuki zeminde mücadele edeceğiz. Partili avukat arkadaşlarımızın hazırladıkları dava dilekçesini bugün itibariyle Danıştaya sunmuş durumdayız. Bu adımın hukuksuzca atılmış olması, bu iktidarın pervasızlığının ve kadınlardan duyduğu korkunun yansımasıdır." diye konuştu.

Erkan Baş, Merkez Bankası Başkanı'nın değiştirildiğini anımsatarak "Neden çorap değiştirir gibi Merkez Bankası Başkanı değiştiriliyor?" sorusunu yöneltti. Baş, "Bunun cevabı belli. Erdoğan, iyi olduğunu düşündüğü ne varsa 'Bunu ben yaptım.' diyor. Ne kadar kötü bir şey varsa da mutlaka bir suçlu ve sorumlu buluyor. Sürekli yeni günah keçileri üretiyor." görüşünü savundu.

Baş, milletvekilliği düşen eski milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının hakkında kapatma davası açtığı HDP'nin de yanında olduklarını belirtti.

İstanbul Sözleşmesi, İşçi Partisi, Erkan Baş, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TİP Genel Başkanı Baş, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye karşı Danıştayda dava açtıklarını bildirdi - Son Dakika


Son Dakika

Bülent Ecevit'in doktoru Prof. Dr. Turgut Zileli, 98 yaşında hayatını kaybetti Bülent Ecevit'in doktoru Prof. Dr. Turgut Zileli, 98 yaşında hayatını kaybetti Roma, Fenerbahçe'nin gündemindeki Edin Dzeko ile yolları ayırıyor Roma, Fenerbahçe'nin gündemindeki Edin Dzeko ile yolları ayırıyor İki gündür ağır kayıplar veren Borsa İstanbul'da tablo yeşile döndü İki gündür ağır kayıplar veren Borsa İstanbul'da tablo yeşile döndü Tesisin yığdığı çöpler nedeniyle dağda oluşan yarıklar bölge halkını evinden ediyor Tesisin yığdığı çöpler nedeniyle dağda oluşan yarıklar bölge halkını evinden ediyor İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı? Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı?
Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu         
17:01
Arka Sokaklar'ın yıldızı Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı Arka Sokaklar'ın yıldızı Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı         
16:44
Aşk ihanetle başladı! Genç adam, sevgilisini Merve Boluğur'la aldattı Aşk ihanetle başladı! Genç adam, sevgilisini Merve Boluğur'la aldattı         
16:13
Tottenham, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 18 milyon euroluk teklif yaptı Tottenham, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 18 milyon euroluk teklif yaptı         
16:12
Londra swap piyasasında gecelik TL faizi yüzde 1400'e yükseldi Londra swap piyasasında gecelik TL faizi yüzde 1400'e yükseldi         
16:07
5 maddelik teşvik, 5 maddelik yaptırım! AB'nin Türkiye planı ortaya çıktı 5 maddelik teşvik, 5 maddelik yaptırım! AB'nin Türkiye planı ortaya çıktı         
15:22
Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu         
15:07
İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Kafasına yastık kılıfı geçirdiği hamile kadını defalarca yumrukladı İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Kafasına yastık kılıfı geçirdiği hamile kadını defalarca yumrukladı         
14:34
Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi         
14:14
Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı         
14:13
Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu         
13:23
Görüntü İstanbul'un yanı başından! Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı Görüntü İstanbul'un yanı başından! Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı         
13:10
3 yılda zar zor inşa ettikleri evlerine heyelan nedeniyle giremeyen aile devletten yardım bekliyor 3 yılda zar zor inşa ettikleri evlerine heyelan nedeniyle giremeyen aile devletten yardım bekliyor         
12:58
Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum         
12:55
Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın         
12:21
"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi         
11:03
İGDAŞ, İstanbul'da Yaşam Kalitesini Artırmak İçin Çalışıyor İGDAŞ, İstanbul'da Yaşam Kalitesini Artırmak İçin Çalışıyor         
16:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 17:19:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TİP Genel Başkanı Baş, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye karşı Danıştayda dava açtıklarını bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei