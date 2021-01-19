TİP Genel Başkanı Baş, Özdağ, Uğuroğlu ve Hatipoğlu saldırılarının faillerinin açıklanmasını istedi - Son Dakika

TİP Genel Başkanı Baş, Özdağ, Uğuroğlu ve Hatipoğlu saldırılarının faillerinin açıklanmasını istedi

19.01.2021 15:17
TİP Genel Başkanı Baş, Özdağ, Uğuroğlu ve Hatipoğlu saldırılarının faillerinin açıklanmasını istedi, System.String[]

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırıların faillerinin açıklanmasını talep etti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırıların faillerinin açıklanmasını talep etti.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2007'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci Hrant Dink'i anarak, "Hrant'ı öldüren katilin giydiği beyaz bereyi, kendisi için siyasal sembol haline getiren kişiler var. Bu ülkenin başına beyaz bereyi örenler bu iktidar sahipleri değildi belki ama bu iktidar, beyaz bere iklimini çok seven, çok kullanan bir iktidardır. Eğer Hrant'ı yaşatacaksak, bu ülkenin başına örülen bu beyaz bereyi çıkarıp atacağız." diye konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırılara değinen Baş, "Çıkın ve açıklayın, bu saldırıların failleri, sorumluları kimdir? Saldırganları bulamıyorsunuz. Neymiş? Saldırganlar maskeliymiş. Maskenin altında bu ülkenin iktidarı var." ifadelerini kullandı.

Baş, kadın üniversitesi projesiyle ilgili de "Kadın üniversitesi projesi, kadınların, erkek egemenliğinde ve tahakkümünde olan üniversitelerde 'Biz de varız' diyerek hem akademik kadroda hem de öğrenci olarak yer aldıkları üniversitelerde yeniden erkek egemenliğin tesisi ve tahakkümünün güçlendirilmesi hamlesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Yeniçağ Gazetesi, Gelecek Partisi, Selçuk Özdağ, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TİP Genel Başkanı Baş, Özdağ, Uğuroğlu ve Hatipoğlu saldırılarının faillerinin açıklanmasını istedi - Son Dakika


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