TİP Genel Başkanı Baş sağlıkçıların Kovid-19'un meslek hastalığı sayılması talebini Meclis'e taşıdı - Son Dakika

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, sağlık çalışanlarının Kovid-19'un meslek hastalığı sayılmasını istediğini belirtti.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınının üzerinden bir yıl geçtiğini, geride kalan bir yılda 3 milyona yakın vakanın tespit edildiğini, salgın nedeniyle 29 bin 552 vatandaşın, 387 de sağlıkçının hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

Sağlık çalışanlarının, "Kovid-19 meslek hastalığı sayılsın", "sağlık çalışanlarına yönelik şiddet son bulsun", "meslekten ihraç edilenler göreve başlatılsın" şeklinde taleplerinin bulunduğunu aktaran Baş, "Sağlık çalışanlarının bu mücadelesinde sonuna kadar yanlarında olacağız. Bu dönemde sağlık emekçileri ne istiyorsa vereceksin." dedi.

Baş, ayrıca pandemi döneminde milyonlarca esnafın dükkanını açamadığını, milyonlarca işsiz olduğunu iddia ederek, "Sokaktaki maskesiz vatandaşlara ceza kesilirken, kongrelerde onlarca insan boy gösteriyor. Geride kalan bir yıl içerisinde bazen en yakınımızın bile cenaze törenlerini gerçekleştiremedik. Bunun burukluğunu yaşıyoruz ancak şu an halk sağlığını tehdit eden kongreler, cenaze törenleri gerçekleştiriliyor." diye konuştu.