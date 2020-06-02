TİP Genel Başkanı Baş:

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Seçim, Siyasi Partiler Kanunu'nu tartışıyorsak ilke tartışacağız. Hangi ilkeleri savunuyorsunuz? Siz bütün bu düzenlemeleri, sadece o an için işinize ne geliyorsa ona uygun yapıyorsunuz." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunun, salgın nedeniyle verdiği aranın ardından bugün mesaiye başlayacağını anımsattı.

Genel Kurulun gündemindeki konular ile basında tartışılan konuların hiçbirisinin, Türkiye'deki milyonlarca işçinin, emekçinin, yoksulun, gencin, kadının ihtiyaçlarıyla bir ilgisinin olmadığını öne süren Baş, "İktidar yine aynı oyunu oynuyor. Yine sadece kendisi açısından önemli gördüğü birtakım yasal düzenlemeleri yapmak üzere Meclis açılmış durumda." dedi.

Kamu bankalarının, büyük müjdeyle halka krediler vereceğini açıkladığını hatırlatan Baş, insanların, dayanılmaz derecede açlık ve yoksullukla boğuştuğunu gören iktidarın, onları borçlandırdığını savundu.

"Geride kalan dönemde bütün transferleri siz yaptınız"

Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu, TBMM İçtüzüğü ve milletvekili transferlerinin tartışıldığını dile getiren Baş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Etik denilerek pazarlanıyor. Etik dedikleri şey ne? 'Milletvekili transferleri' diye kendilerinin etik dışı tarif ettiği bir başlık var. 27. Dönem parlamentosundayız. Bu parlamentoda milletvekili transferleri bahsinde ne olmuş? 2 TİP milletvekili HDP listesinden girmiş daha sonra kendi partilerine katılmışlar. 2 Saadet Partisi milletvekili CHP listelerinden girmiş. Demokrat Parti 1 vekilini İYİ Parti listelerinden sokmuş ve BBP de 1 milletvekilini AKP'den sokmuş. Sanıyorum buraya ilişkin bir tartışma yok. Bu partiler yasaların izin verdiği bir biçimde başka bir parti üyesi olmakla beraber başka bir partinin listesinden girmişler. Buna ilişkin herhalde kimsenin bir itirazı yok. Peki tartışılan ne? Milletvekilinin bir ittifaktan diğer ittifaka geçişidir. Bakalım ne olmuş; Millet İttifakı'nın bir parçası olan İYİ Partiden seçilen 2 milletvekili geride kalan iki yıl içerisinde Cumhur İttifakı'nın bir parçası AKP saflarına geçmiş. İYİ Partiden seçilmiş bir diğer milletvekili de MHP'ye geçmiş. 'Biz bu vekil transferlerini doğru bulmuyoruz, etik değil' tartışması yapan ittifak, süreç içerisinde parlamentoda gerçekleşen tek ittifaklar arası transferi yapmış. 3 milletvekili oradan o tarafa transfer olmuş. Bu geride kalan dönemde bütün transferleri siz yaptınız. Seçim, Siyasi Partiler Kanunu'nu tartışıyorsak ilke tartışacağız. Hangi ilkeleri savunuyorsunuz? Siz bütün bu düzenlemeleri sadece o an için işinize ne geliyorsa ona uygun yapıyorsunuz. İşte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye dünyada eşi benzeri olmayan ucube bir sistem kurdunuz."