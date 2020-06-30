TİP Genel Başkanı Baş, seçime girmek için zorunlu koşulları yerine getirdiklerini bildirdi - Son Dakika

TİP Genel Başkanı Baş, seçime girmek için zorunlu koşulları yerine getirdiklerini bildirdi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "Bugün itibarıyla TİP, seçime girmek için gerekli olan yasal örgütlenme barajlarını aşmış, Siyasi Partiler Kanunu'nda seçime girmek için tanımlanan zorunlu koşulların tümünü yerine getirmiş durumdadır.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "Bugün itibarıyla TİP, seçime girmek için gerekli olan yasal örgütlenme barajlarını aşmış, Siyasi Partiler Kanunu'nda seçime girmek için tanımlanan zorunlu koşulların tümünü yerine getirmiş durumdadır." dedi.

Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
Başsavcılık, Bakan Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşımlara soruşturma başlattı

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barolara ilişkin düzenlemeyi eleştiren Baş, baroların tasfiye edilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Baş, düşmanca politikalara direnebilecek hangi kurumsal güç, meslek örgütü, baro varsa bunların ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini iddia ederek, baroları bölüp, parçalama politikasının halkı bölüp parçalama, savunmasız bırakma anlamına geldiğini ileri sürdü.

Kıdem tazminatı ile ilgili gelişmeleri de değerlendiren Baş, "Yıllardır, emeğimizle alın terimizle, dişimizle tırnağımızla biriktirdiğimiz, hakkımız olan kıdem tazminatları elimizden alınmak isteniyor." dedi. Baş, bu tazminatın üçte birinin hiç ödenmeyeceğini, kalan kısmının da nasıl istenirse öyle verileceğini iddia etti.

"TİP, örgütlenmesini tamamladı"

Kuruluşundan bu yana kısa bir süre geçmesine rağmen TİP'in seçim örgütlenmesini tamamladığını, 54 ilde örgütlenme çalışmalarını belli bir aşamaya getirdiğini ve seçim yeterliliğini sağladığını bildiren Baş, "30 Haziran 2020 itibariyle TİP, seçime girmek için gerekli olan yasal örgütlenme barajlarını aşmış, Siyasi Partiler Kanunu'nda seçime girmek için tanımlanan zorunlu koşulların tümünü yerine getirmiş durumdadır." diye konuştu.

Baş, hiçbir maddi yardım almamış olmalarına rağmen işçilerin kendilerini temsil edecek bir partiyi seçim pusulasına yerleştirme hakkı kazanmasının son derece önemli olduğunu belirtti.

İşçi Partisi, Erkan Baş, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 16:59 Kaynak: AA

Son Dakika Politika TİP Genel Başkanı Baş, seçime girmek için zorunlu koşulları yerine getirdiklerini bildirdi - Son Dakika

Son Dakika

23:10 Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı 22:54 İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı 21:39 Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı 21:29 Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı 21:13 Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi 20:07 Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor 19:41 Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi 19:17 Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı 17:19 ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce 15:14 Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı 15:05 Kayseri'de bir evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı 14:26 Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu 11:21 Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu 10:18 Yine asker eğlencesi yine vurdumduymazlık 09:15 Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
23:09
İbrahim Tatlıses, 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya'yı eski eşiyle tanıştırmış
23:07
İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
22:53
Abdullah Gül'den çoklu baro yalanlaması: Ben önermedim
22:44
Başsavcılık, Bakan Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşımlara soruşturma başlattı
22:43
Bakan Albayrak, yeni doğan çocuğu için mesaj atan ve dua edenlere teşekkür etti
22:13
YÖK, İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı
21:57
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
21:38
Kayseri'de otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
21:31
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
21:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 23:44:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TİP Genel Başkanı Baş, seçime girmek için zorunlu koşulları yerine getirdiklerini bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]