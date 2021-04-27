TİP Genel Başkanı Baş: "Tam kapanma ancak ve ancak tam destekle olur" - Son Dakika

TİP Genel Başkanı Baş: "Tam kapanma ancak ve ancak tam destekle olur"

27.04.2021 15:23
TİP Genel Başkanı Baş:

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek tam kapanma sürecinde vatandaşlara destek verilmesini istediklerini belirtti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek tam kapanma sürecinde vatandaşlara destek verilmesini istediklerini belirtti.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşinin sahibi olduğu şirketin aracı kuruma 100 liraya sattığı 5 litrelik dezenfektanı Ticaret Bakanlığına 175 liraya sattığının ortaya çıktığını öne sürdü.

"Ticaret Bakanlığını dolandıran bir Ticaret Bakanı ile karşı karşıyayız." diyen Baş, şunları kaydetti:

"Bu ticaretten dolayı devletin kasasından 9 milyon lira çıkmıştır. Bu çok önemli bir yolsuzluk olarak tarih sayfalarına yazılacaktır. Bu suçtur ve biz bunun takipçisi olacağız. Bizim bir tarzımız var. O yüzden lafı eğip bükmeden konuşuruz. Yaşanan tablonun toplamında ortaya çıkan, bu iktidar ülkeyi batırıyor. Salgını yönetmek yerine vatandaşın algısını yönetmeye vakit harcadığınız bu zamanda, dükkanını açamayan küçük esnaf ne yapacak? İnatla bu soruları sormaya devam edeceğiz. İnsanlar evlerinde kalacaklarsa yaşamlarının garanti altına alınmasını istiyoruz. Tam kapanma ancak ve ancak tam destekle olur. Hiç kimse karşımıza çıkıp 'Kaynak yok' falan demesin."

İşçi Partisi, Milletvekili, İstanbul, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TİP Genel Başkanı Baş: 'Tam kapanma ancak ve ancak tam destekle olur' - Son Dakika


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