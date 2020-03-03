TİP Genel Başkanı Baş: "TBMM'de İdlib ile ilgili oturum kapalı yapılmamalı" - Son Dakika
Son Dakika Politika TİP Genel Başkanı Baş: 'TBMM'de İdlib ile ilgili oturum kapalı yapılmamalı' - Son Dakika

TİP Genel Başkanı Baş: "TBMM'de İdlib ile ilgili oturum kapalı yapılmamalı"

6 saat önce

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, TBMM Genel Kurulunda İdlib ile ilgili oturumun kapalı yapılmaması gerektiğini savunarak, "Bedel ödeyen halkın Mecliste konuşulanları da bilmesi gerekir." dedi.

TİP Genel Başkanı Baş:

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, TBMM Genel Kurulunda İdlib ile ilgili oturumun kapalı yapılmaması gerektiğini savunarak, "Bedel ödeyen halkın Mecliste konuşulanları da bilmesi gerekir." dedi.

Baş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin olağanüstü günler yaşadığını, AK Parti'nin Suriye politikasının "ülkeyi bataklığa sürüklediğini" öne sürdü.

Halkın acısını paylaştıklarını ancak acıları yaşatanlara "isyan ettiklerini" belirten Baş, "Bu süreçte yaşamını yitirenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'tane' değildir. Bu insanlar, AK Partinin dış politikası ve iktidarda kalma yaklaşımının sonucu olarak hayatını kaybetti." diye konuştu.

İdlib'deki saldırıya ilişkin ilk açıklamaların Hatay Valisi tarafından yapılmasını da eleştiren Baş, saldırının ardından TBMM 'nin olağanüstü toplantı yapması gerektiğini öne sürdü.

İdlib ile ilgili TBMM Genel Kurulunda kapalı oturum yapılmasına karşı olduğunu ifade eden Baş, "Bedel ödeyen halkın Mecliste konuşulanları da bilmesi gerekir." dedi.

"Yoksul, emekçi çocukların öldüğü bir savaşın içinde bulunulduğunu" savunan Baş, "Halkın çıkarlarıyla AK Parti'nin çıkarları birbirinin tam tersi." diye konuştu.

İşçi Partisi, Türkiye, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:32 Kaynak: AA
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