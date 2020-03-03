TİP Genel Başkanı Baş TBMM'deki oturumun kapalı yapılmasını eleştirdi - Son Dakika
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TİP Genel Başkanı Baş TBMM'deki oturumun kapalı yapılmasını eleştirdi

6 saat önce

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, TBMM Genel Kurulunda İdlib konusundaki toplantının kapalı yapılmasını eleştirdi.

TİP Genel Başkanı Baş TBMM'deki oturumun kapalı yapılmasını eleştirdi, System.String[]

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, TBMM Genel Kurulunda İdlib konusundaki toplantının kapalı yapılmasını eleştirdi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda tarihi bir toplantının yapıldığını, Türkiye'nin olağanüstü koşullardan geçtiğini söyledi.

"Ölüm maalesef hep Anadolu'nun yoksul çocuklarını, bu ülkenin emekçilerini vuruyor." diyen Baş, üzüntülerinin tarifsiz, öfkelerinin de çok büyük olduğunu kaydetti.

İdlib'deki hain saldırı ve bölgedeki gelişmelere ilişkin TBMM Genel Kurulundaki oturumunun kapalı yapılmasını eleştiren Baş, "Yoksul emekçilerin, bu ülkenin çocuklarının, gençlerimizin, bölge halklarının kaderini etkileyecek politikanın ayrıntılarının bu ülke halkından gizlenmesini reddediyoruz. TBMM Genel Kurulunda şu anda devam eden kapalı toplantı, siyasi olarak büyük bir yanlıştır, hukuksuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

Genel Kurulda, kapalı oturum yapılmasına ilişkin usul tartışması taleplerinin kabul edilmediğini ifade eden Baş, "Bu ülke halklarından neyi gizliyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

İşçi Partisi, Türkiye, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:04 Kaynak: AA
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