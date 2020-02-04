TİP Genel Başkanı Baş: "TSK Suriye'den çekilmeli" - Son Dakika
Son Dakika Politika TİP Genel Başkanı Baş: 'TSK Suriye'den çekilmeli' - Son Dakika

TİP Genel Başkanı Baş: "TSK Suriye'den çekilmeli"

6 saat önce

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye'nin Suriye'de işgalci bir konuma düşürülmeye çalışıldığını ve bunu hak etmediğini belirterek, "Geç olmadan, daha fazla kan dökülmeden TSK Suriye'den çekilmeli, Ankara ve Şam arasında doğrudan temas kurularak sorunlarımızın çözümü sağlanmalıdır.

TİP Genel Başkanı Baş:

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye'nin Suriye'de işgalci bir konuma düşürülmeye çalışıldığını ve bunu hak etmediğini belirterek, "Geç olmadan, daha fazla kan dökülmeden TSK Suriye'den çekilmeli, Ankara ve Şam arasında doğrudan temas kurularak sorunlarımızın çözümü sağlanmalıdır." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin, komşusu Suriye ile savaşın eşiğine geldiğini savunan Baş, Suriye'nin, 10 yıla yakın süredir ülkesini bölmeye çalışan emperyalist güçlere karşı mücadele ettiğini söyledi.

Suriye'ye yapılan uluslararası müdahalenin en ön saflarında yer alan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ifade eden ve bunu üzücü, kabul edilemez bir durum olarak değerlendiren Baş, "Emperyalistlerin oyunlarında figüranlık yapmanın tek sonucu, ülkemizi, halkımızı daha büyük yıkımlara, acılara sürüklemek olacak. Suriye topraklarında Suriye ordusuna karşı bir savaşın herhangi bir açıklaması olamaz." dedi.

Baş, Suriye'yi bölme ya da zayıflatmanın ABD ve İsrail'in çıkarına olacağını savunarak, bu ülkelerin çıkarı için Türkiye'nin savaşa sokulmaya çalışıldığını iddia etti.

Türkiye'nin işgalci bir konuma düşürülmeye çalışıldığını ve bunu hak etmediğini ifade eden Baş, "Geç olmadan, daha fazla kan dökülmeden TSK Suriye'den çekilmeli, Ankara ve Şam arasında doğrudan temas kurularak sorunlarımızın çözümü sağlanmalıdır. Savaşın bir tek kazananı olur; emperyalistler, para babaları, patronlar" ifadelerini kullandı.

Elazığ'daki depreme değinen Baş, deprem sonrası halkın büyük zorluklar yaşadığına dair bilgiler ulaştığını belirterek, iktidarın bu konuda adım atmasını istedi.

Baş ayrıca, bekçilerin yetkilerinin arttırılmasını da eleştirerek, iktidarın kendisine bir milis kuvvet oluşturduğunu ileri sürdü.

Türkiye, Ankara, Suriye, TSK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilimsel Kurul Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Koronavirüsten korunmak maskeye ihtiyaç yok
Şehit olan babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü İdlib'teki hain saldırı sonrası ABD'den bir destek mesajı daha: Türkiye'nin yanındayız Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB Başkanı'na cevap verecek kadar derece kaybına uğramadım

Son Dakika Haberleri
22:33 Merve Özbey, takipçisinin "Otur o gıdığına ağla" mesajını ifşa edip sert tepki gösterdi
22:25 Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan kızı Hira'ya 270 bin TL'lik hediye
21:59 Yeşilçam efsanesi Ahmet Mekin'in vefat eden eşi şükran Kurteli toprağa verildi
21:27 Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya tam destek: Ben hiç karışmam, o bir yetişkin
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 22:49:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TİP Genel Başkanı Baş: "TSK Suriye'den çekilmeli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]