TİP Genel Başkanı Baş: "Türkiye, toprakları dışındaki tüm askerlerini geri çekmeli" - Son Dakika
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TİP Genel Başkanı Baş: "Türkiye, toprakları dışındaki tüm askerlerini geri çekmeli"

6 saat önce

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Türkiye'nin toprakları dışındaki tüm askerlerini geri çekmesi gerektiğini savundu.

TİP Genel Başkanı Baş:

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Türkiye'nin toprakları dışındaki tüm askerlerini geri çekmesi gerektiğini savundu.

Baş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Gezi olaylarını, bu toprakların bugüne kadar gördüğü en ileri, anlamlı, en halkçı direniş olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Haksız biçimde yargılanan herkesle Gezi'nin onurunu taşımaya devam edeceklerini belirten Baş, "Bu onurlu duruşumuzu yargılamaya çalışanlara buna izin vermeyeceğimizi söylediğimizde bize inanmayanları gerçeklerle karşı karşıya bırakmış olduk." dedi.

Gezi davası boyunca savunanların attığı her adımın arkasında durduklarını dile getiren Baş, "Buna rağmen mahkemenin beraat kararı vermesi, hareketin milyonlar tarafından tekrar sahiplenmesinin ürünüdür. Ortada hukuk adına bir şey yoktu. Gezi davası, hukuk temelli bir dava değildi. Siyasal intikam operasyonu sürdürmek istiyorlardı ama gelinen noktada bunu yapamadılar. Gezi davası bitmemiştir, şimdi gerçekten başlıyor. Artık gerçek suçluların yargılanma aşamasındayız." değerlendirmesini yaptı.

Suriye ve Libya'da asker bulundurulmasını eleştiren Baş, "Türkiye, toprakları dışında bulunan tüm askerlerini geri çekmelidir." diye konuştu.

Milyonlarca lira vergi borcu olan bazı iş adamlarının borçlarının "bir kalemde" silindiğini öne süren Baş, gençlerin öğrenim kredisi borçları için bir an önce adım atılması gerektiğini de ifade etti.

İşçi Partisi, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:08 Kaynak: AA
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