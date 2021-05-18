TİP Genel Başkanı Baş: "Ülkemiz kan ağlarken yan gelip yatan bu iktidarı hiç ama hiç affetmeyeceğiz" - Son Dakika

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, TBMM'nin çalıştırılmadığını ileri sürerek, "Ülkemiz kan ağlarken yan gelip yatan bu iktidarı hiç ama hiç affetmeyeceğiz." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, her kesimden insanın çalıştırıldığını, TBMM'nin ise hükümetin ihtiyaç duyduğu dönemlerde çalıştırıldığını ileri sürdü.

TBMM'de insanların dertlerine çare bulunmasının istenmediğini ileri süren Baş, "Sizlerin, bizlerin iradesi yok sayılmak isteniyor. Milyonlarca insanımız yarım yamalak kapanmalarla emeğinin karşılığını alamadan çalıştırılmak isteniyor. Son 3 ayda 30 bine yakın esnaf battığını ilan etmiş durumda, memlekette 10 milyona yakın işsiz var ama TBMM çalıştırılmıyor. Ülkemiz kan ağlarken yan gelip yatan bu iktidarı hiç ama hiç affetmeyeceğiz. Helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız." diye konuştu.

Ülkede bir mafya, bir çete düzeni olduğunu iddia eden Baş, "Suç örgütü liderleriyle iş tutanlar bu ülkenin, bu halkın düşmanlarıdır. Bu ülkeyi halk düşmanlarından hep birlikte temizlemeliyiz. Bu kadar rezillik ortaya döküldükten sonra yapılması gereken İçişleri Bakanının istifa etmesidir." ifadelerini kullandı.