TİP Genel Başkanı Baş: "Vatandaşın borcunun her geçen gün arttığı kapkara bir tablo ile karşı karşıyayız" - Son Dakika

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Vatandaşın borcunun her geçen gün arttığı kapkara bir tablo ile karşı karşıyayız" dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 3. yılını geride bıraktığını, son 3 yıla bakıldığında açık ve net bir sonuçla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Türkiye'nin tüm kaynaklarının, "Saraya, savaşlara, yandaşlara ve patronlara" aktarıldığını ileri süren Baş, ülkenin yüzde 99'unu oluşturan emekçi halkına ise işsizlik, yoksulluk, yüksek enflasyon, borçluluk ve güvencesizliğin düştüğünü iddia etti.

"AK Parti iktidarının Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yönetimi sayesinde hepimizin alın teri faiz lobisinin kasasına akıtıldı" diyen Baş, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz aşamada bu halkın alın terinden vergi olarak alınan her 100 liradan 20 lirasının faize gittiği bir sistemden bahsediyoruz. Asgari ücretin açlık sınırının bile altında kaldığı, işsizliğin resmi rakamlarla yüzde 14'e, genç işsizliğin ise yüzde 27,5'e dayandığı bir tablo ile karşı karşıyayız. Özetle söylemek gerekirse 3 yılda bir yağma ekonomisi işledi. Vatandaşın borcunun her geçen gün arttığı kapkara bir tablo ile karşı karşıyayız. Geride kalan dönemin özeti yine bir AKP ekonomi işletimi normalidir."