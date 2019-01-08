Tip Genel Başkanı Erkan Baş Açıklaması

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Binali Yıldırım ve onunla birlikte davranan AKP zihniyeti, devleti AKP'nin çiftliği olarak görüyor.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Binali Yıldırım ve onunla birlikte davranan AKP zihniyeti, devleti AKP'nin çiftliği olarak görüyor. " dedi.



Baş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret AŞ'ye (İZBAN) bağlı iş yerlerindeki grevin Cumhurbaşkanı kararı ile ertelendiğini anımsatarak, bunun yasaklama olduğunu savundu.



Alacaklarının verilmediğini iddia eden TOKİ işçilerinin de Meclisin önünde yapmak istedikleri basın açıklamasının polis müdahalesiyle engellendiğini anlatan Baş, bu işçilerin sesini duyurmaya devam edeceklerini söyledi.



Baş, bu uygulamaların hukuksuz olduğunu ve Türkiye'nin hukuksuzluğa sürüklendiğini iddia etti.



AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım'ın, TBMM Başkanlığından istifa etmeyeceğini açıkladığını anımsatan Baş, "Oku Cin Ali oku. Binali bak bu anayasa. Binali, anayasa oku. Binali, bu suç." ifadelerinin yazılı olduğu okuma fişleriyle, "TBMM Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine, görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar." hükmünü içeren Anayasa'nın 94. maddesi metnini tahtaya astı.



Baş, "Türkiye'de ilginç bir dönemden geçiyoruz. Anayasadaki bu açık hükme rağmen Binali Yıldırım AK Parti'nin toplantılarına katıldı ve belediye başkan adayı olduğunu söyledi. Anayasa hükmü son derece açık. Ama gelin görün ki Binali Yıldırım ve onunla birlikte davranan AKP zihniyeti, devleti AKP'nin çiftliği olarak görüyor." diye konuştu.



Anayasaya aykırı birtakım eylemlerin rahat rahat hayata geçirildiğini iddia eden Baş, "Devletin en tepesindeki organlardan biri, yasamanın merkezi olan TBMM'de hukuksuzluk yapılıyorsa, hukuksuzluk fiilen meşru görülmeye başlanıyorsa ya da bizden meşru görülmesi bekleniyorsa bu ülkenin yurttaşları, işçileri, emekçileri, yoksul insanları ne yapsın? diye sordu.

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