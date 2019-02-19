Tip Genel Başkanı Erkan Baş Açıklaması

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Türkiye'de derin bir ekonomik kriz yaşanıyor.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Türkiye'de derin bir ekonomik kriz yaşanıyor. İşsizilerin, emekçilerin ve yoksulların ağır bir bedel ödediği tablo ile karşı karşıyayız." dedi.



Baş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TÜİK verilerine göre, 7 milyona yakın işsiz bulunduğunu belirterek, parti olarak bütün işsizlerin, emekçilerin, ezilenlerin ve yoksulların sesi olmaya çalıştıklarını ifade etti.



Muğla'nın Milas ilçesinde yaşanan maden kazasında 3 işçinin hayatını kaybettiğini anımsatan Baş, "Emekçiler iş bulamıyor, bulunca da en kötü koşullarda çalışmak zorunda bırakılıyor. Türkiye adeta işçi mezarlığına çevrildi. Engellenemez biçimde iş yerlerinde emekçiler hayatını kaybediyor. İktidar işçileri ölüme sürüklüyor. AKP'nin en büyük suçlarından biri, bu iş cinayetleridir. Türkiye'nin iş cinayetlerine alışmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.



İktidarın pembe tablolar çizdiğini ancak bunun gerçekleri yansıtmadığını iddia eden Baş, "İlaçlara fahiş zamlar yapılıyor. Rize'de 60 kişinin alınacağı işe 15 bin kişi başvuruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirdiği 1970'lerdeki kuyruklar şimdi tanzim satış merkezlerinde yaşanıyor." ifadelerini kullandı.



Türkiye'de adaletsizlik ve hukuksuzuluğun her geçen gün arttığını ileri süren Baş, şunları söyledi:



"Bu ülkenin başkentinde hakkını aradığı için genç bir kadın polisin cinsel saldırısına maruz kaldı. Halkın vergileriyle maaş alan bir emniyet müdürü, olayı soruşturup sorumluları cezalandırması gerekirken 'polisimiz yıpratılmak isteniyor' açıklamasında bulunuyor. Yani açıkça işlenen suça sahip çıkıyor. Kimse 'polisi yıpratmaya çalışıyorlar' gibi bir bahanenin arkasına sığınmasın. Bu gidişat iyi bir gidişat değildir. Bu saldırının hesabı mutlaka sorulmalıdır. Aynı şekilde Van'da da yaşları 14 ile 17 arasında değişen 3 çocuk gözaltına alınarak, işkenceye maruz kaldı."

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