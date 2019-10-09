TİP Genel Başkanı Erkan Baş Açıklaması

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, yargı reformu teklifinin, hukuk alanının gerçek sorunlarını çözmeye dair en küçük bir adım anlamına gelmediğini savundu.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün Genel Kurulda kabul edilen Suriye- Irak tezkeresinin " Türkiye'nin geleceğiyle ve bekasıyla ilgili olmadığını" öne sürdü.

"Türkiye İşçi Partisi olarak, halkımızı savaşa mahkum eden iktidar politikalarına geçit vermeyeceğiz. Türkiye'nin savaşa değil ekmeğe ve işe ihtiyacı vardır." diyen Baş, barışı, halkların kardeşliğini, eşitliği, özgürlüğü savunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

İktidarın "iç politikada yaşadığı çözülmeyi, halkta oluşan tepkiyi örtbas edebilmek için savaş politikaları geliştirdiğini" savunan Baş, ABD'den yapılan açıklamalara iktidar mensuplarının ciddiyetle verdiği herhangi bir cevap bulunmadığını söyledi.

Bugün Genel Kurulda yargı reformu paketinin görüşüleceğini anımsatan Baş, "ufak tefek rötuşlarla, makyajlanarak, sanki yargı reformu gerçekleştiriyormuş gibi bir algı yaratılmak istendiğini" ifade etti.

Baş, "Bu yargı paketi, hukuk alanının gerçek sorunlarını çözmeye dair en küçük bir adım anlamına gelmemektedir. Bütünüyle iktidarın boyası dökülen hukuk sistemini makyajlanarak yeniden bildiğini okuma çabasının yansımasıdır." görüşünü öne sürdü.

Erkan Baş, son günlerde yapılan bazı zamlarla ilgili de eleştirilerde bulundu.