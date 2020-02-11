TİP Genel Başkanı Erkan Baş Açıklaması - Son Dakika

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Bir memlekette insanlar işsizlikten, yoksulluktan kendilerini yakma noktasına geldiyse, iktidarın bundan gerekli mesajı alması ve gereğini yerine getirmesi gerekir." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz günlerde Hatay valiliği önünde bir vatandaşın, ekonomik koşulları gerekçe göstererek kendisini ateşe verdiğini ve ardından hayatını kaybettiğini anımsattı.

Erkan Baş, "İnsanlar Türkiye'deki işsizlik nedeniyle bu doğru olmayan yolu seçiyor. Umudu kalmayan insanlarımız hayatlarına son veriyor. En azından bundan sonra benzer cinayetlerin yaşanmaması için bu kardeşlerimizin attığı bu çığlığı duymak, insanların en azından nefes alabilecekleri koşulların yaratılması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

İktidarın halktan kopuk olduğunu, milletin yaşadığı zorlukları göremediğini savunan Baş, artan psikolojik sorunların nedenlerinin araştırılmadığını iddia etti.

İnsanların psikolojisinin bozulmasına sebep olan koşulların müsebbibinin siyasal iktidar olduğunu ileri süren Baş, "İntihar olaylarıyla gündem olan vatandaşların aç kaldığını göremiyorlar. İnsanlar artık hayatlarını idame ettiremiyor. Kim şov için kendi hayatına son verir? Bir an önce buna ilişkin önlemlerin alınması gerekiyor. Bir memlekette insanlar işsizlikten, yoksulluktan kendilerini yakma noktasına geldiyse, iktidarın bundan gerekli mesajı alması ve gereğini yerine getirmesi gerekir ama iktidar ne yapıyor? Zam yapıyor." diye konuştu.

İstanbul'da ulaşım zincirine yapılan zammı da eleştiren Baş, "Gerçekten ihtiyaç varsa büyük işletmelerden bunu tahsil etmenin yollarını aramak gerekir." ifadelerini kullandı.

Erkan Baş, Türkiye'nin yoğun gündem maddelerinin bulunduğunu, bu maddelerin görüşülmesi yerine "FETÖ'nün siyasi ayağı" gündeminin öne çıktığını belirtti.

Bu tartışmanın yürütülüş biçimini gayriciddi gördüklerini vurgulayan Baş, şunları kaydetti:

"FETÖ, son 50 yıldır bu ülkenin kanını emen bir örgüttür. Örgütün tüm faaliyetlerinin bir siyasal amaç doğrultusunda yapıldığının altını çizmek istiyoruz. Sanki ortada bir örgüt var da bu örgütün birtakım siyasi faaliyetleri var, bir de siyasi olmayan faaliyetleri var. Biz bunun baştan reddedilmesi gerektiğini vurgulamak isteriz. Bu gerici örgütün en önemli özelliği, sinsi, uzun vadeli planlar doğrultusunda devletin çeşitli organlarına yerleşmesidir. Her yere yerleşmiş bir örgütten söz ediyoruz. Bu insanlar siyaset yapmıyorlar mıydı? Bunları buralara hangi güç yerleştirdi. Arkasında siyasi bir güç olmayan bu örgütün devletin en kritik noktalarına yerleşmesi mümkün müdür? Mesele FETÖ ile iş birliği yapan siyasetçilerin açığa çıkarılması meselesidir."