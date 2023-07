TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Can Atalay için TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemi başlattıklarını duyurdu

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemi başlattıklarını duyurdu. Baş, "Yarın Hatay'ın bütün mahallelerinde milletvekillerini özgürlüğe kavuşturmak için oturma eylemi gerçekleştirecekler. Biz de Hatay halkının bu eylemine Genel Kurul çalışmaları nedeniyle katılamıyoruz. Ama onların yanında olduğumuzu göstermek için şu anda Genel Kurul kapatılacak. Genel Kurul'u terk etmeyeceğiz. Milletvekilimiz Can Atalay'ın özgürlüğüne kavuşması anına kadar Türkiye'nin her yerinde halkın ve Meclis'in iradesinin gasp edilmesine karşı sesimizi yükselteceğiz" dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, bu akşam TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak konuştu. Baş, Hatay halkının tutuklu milletvekili Can Atalay için yarın oturma eylemi yapacağını söyledi. Baş, Hatay halkına destek için TBMM Genel Kurul'unu terk etmeme eylemi başlattıklarını belirterek şöyle konuştu:

"YARIN HATAY'IN BÜTÜN MAHALLELERİNDE MİLLETVEKİLLERİNİ ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞTURMAK İÇİN OTURMA EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRECEKLER"

"53 gündür halkın ve Meclis iradesi gasp edilmiş durumda. Milletvekilimiz Can Atalay hala Silivri'de esir tutuluyor. Konuyla ilgili pek çok milletvekili arkadaşımız dayanışmasını gösterdi. Dayanışma gösteren milletvekillerine, siyasi parti gruplarına teşekkür ediyoruz. Biz de konuyu hem kamuoyunda hem de Meclis Başkanlığı düzeyinde gündeme getirmek için çaba sarf ettik. Bugün Sera Kadıgil, Genel Kurul gündemine taşıdı. Anayasa'ya açıkça aykırı bir biçimde bir hukuksuzluk devam ettiriliyor. Biz artık buna sessiz kalmamak gerektiğini düşünüyoruz. Zaten çok ağır bir deprem yaşamış Hatay halkı sabrı taşmış durumda. Yarın Hatay'ın bütün mahallelerinde milletvekillerini özgürlüğe kavuşturmak için oturma eylemi gerçekleştirecekler.

"GENEL KURUL'U TERK ETMEYECEĞİZ"

Biz de Hatay halkının bu eylemine Genel Kurul çalışmaları nedeniyle katılamıyoruz. Ama onların yanında olduğumuzu göstermek için şu anda Genel Kurul kapatılacak. Genel Kurul'u terk etmeyeceğiz. Milletvekilimiz Can Atalay'ın özgürlüğüne kavuşması anına kadar Türkiye'nin her yerinde halkın ve Meclis'in iradesinin gasp edilmesine karşı sesimizi yükselteceğiz."