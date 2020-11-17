TİP Genel Başkanı Erkan Baş, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, gündemi değerlendirdi Açıklaması

17.11.2020 16:09
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Dünyada koronavirüs salgınının en kötü yönetildiği ülke Türkiye." dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Dünyada koronavirüs salgınının en kötü yönetildiği ülke Türkiye." dedi.

Erkan Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin açıklanan rakamların doğru olmadığını savundu.

Baş, Türkiye'de salgının, ABD'den daha kötü yönetildiğini, dünyada salgının en kötü yönetildiği ülkenin Türkiye olduğunu ileri sürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan "Kanal İstanbul Projesi incelemesine" değinen Baş, "TBMM bahçesinden, adına Kanal İstanbul denilen ihanet projesine karşı çıkıyorum, tüm yurttaşlarımızı da karşı çıkmaya çağırıyorum. Gerçekten insanın aklı almıyor. Kanal İstanbul Projesi, kamu yararına bir proje değil; bir rant, talan projesidir. " diye konuştu.

Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini anımsatan Baş, "Bugün görüşülmesi planlanan torba yasa teklifinde gündeme getirilen düzenlemelerin, faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen yurttaşlarımızın dertlerine çare olmak gibi bir anlamı yok ama dağıtım şirketlerini kurtarmak gibi bir dertleri var. Hakkını arayan maden işçisi için bir şey yok ama maden patronları için düzenlemeler var. Doğayı, hayatı, yaşamı değil, rantı ve karı öne çıkartan düzenlemeler yapılıyor." görüşünü savundu.

İşçi Partisi, Erkan Baş, İstanbul, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika TİP Genel Başkanı Erkan Baş, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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