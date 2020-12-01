TİP Genel Başkanı Erkan Baş: "Kovid-19'a karşı alınan yeni tedbirler yetersiz" - Son Dakika

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Kovid-19'a karşı alınan yeni tedbirleri yetersiz bulduklarını belirterek, "Tam kapanma sağlanmalıdır. Tam kapanmanın sağlanması için de bütün emekçiler, ücretli izinli sayılmalı." dedi.

Erkan Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığı'nın vaka sayılarını açıklamaya başladığını aktararak, "Bu rakamlara bile baktığımızda ABD ve Hindistan'dan sonra Türkiye'nin dünya sıralamasında üçüncü olduğunu görüyoruz. Türkiye, salgının en kötü yönetildiği ülkedir." diye konuştu.

Son bir haftada 20'nin üzerinde sağlık emekçisinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini dile getiren Baş, Kovid-19'un sağlık emekçileri için bile meslek hastalığı olarak tanımlanmadığını söyledi.

Sağlık emekçilerinin bu hakkını göz ardı etmenin, "Kovid-19'a karşı mücadeleye ihanet etmek" olduğunu savunan Baş, atama bekleyen sağlık çalışanlarının oyalanmasının ise "halk sağlığını hiçe sayma suçu işlemek" olduğunu iddia etti.

Türkiye'de yoğun bakım yataklarının yüzde 40'ının özel hastanelerde bulunduğunu belirten Baş, "Özel ve vakıf hastanelerinin tüm kapasiteleri derhal salgından etkilenen yurttaşların hizmetine açılmalıdır." önerisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Kovid-19'a karşı alınan yeni tedbirlere işaret eden Baş, "Bir adım atıldı ama onu da eksik attılar. Sadece İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye bakmak bile yeterli." yorumunu yaptı.

Açıklanan tedbirleri yetersiz bulduklarını bildiren Baş, "Tam kapanma sağlanmalıdır. Tam kapanmanın sağlanması için de bütün emekçiler, ücretli izinli sayılmalı. İhtiyaç duyan tüm yurttaşlarımıza devlet tarafından sosyal destek sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifini değerlendiren Baş, "Soygun var. Memleketi soyuyorlar. Çalanlar da belli. Saray ve patronlar halkın cebinden son kuruşunu almak için bir bütçe tasarısı hazırlamış durumdalar." değerlendirmesinde bulundu.

Özel sektöre destek için ayrılan payın 50,6 milyar lira olduğunu kaydeden Baş, "Patronlar tarafından SGK'ye ödenmesi gereken 27 milyar lira tutarındaki işveren primi, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. Patronlar, işçinin kumbarası dediğimiz İşsizlik Fonu'ndaki parayı alıyorlar." dedi.

Herkese açlık vaat edildiğini ileri süren Baş, "Günde 87 milyon lira harcamak isteyen Saray, 'Günde 39 liraya geçinmeye çalışın' yani 'Aç kalın' diyor. Bu soygun düzeni yıkılmalıdır." ifadelerini kullandı.