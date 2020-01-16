TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu Açıklaması - Son Dakika
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TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu Açıklaması

14 dakika önce

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, "Samandağ'da neredeyse 100 yıldır mezarlık olarak kullanılan bir bölgeyi imar planında yeşil alan olarak görüyoruz.

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu Açıklaması, System.String[]

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, "Samandağ'da neredeyse 100 yıldır mezarlık olarak kullanılan bir bölgeyi imar planında yeşil alan olarak görüyoruz. Kıyıda sahil şeritleri konusunda da ciddi ihtilaflar var." dedi.

Mengüllüoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de muhalif sanatçılara yönelik baskının sürdüğünü savundu. Grup Yorum'a yönelik konser yasaklarının devam ettiğini kaydeden Mengüllüoğlu, grup üyelerinin hala açlık grevi yaptığını anlattı.

Devlet Tiyatrolarında sözleşmeli sanatçıların herhangi bir sebep gösterilmeden işten çıkarıldığını ileri süren Mengüllüoğlu, kurumda hem oyunların oynanmasının engellendiğini hem de sanatçıların işsiz bırakıldıklarını iddia etti.

Mengüllüoğlu, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eserinden uyarlanan bir tiyatro oyununun sahnelenmesine hükümetten olumsuz tepkiler geldiğini söyleyerek, "Kadir İnanır'a 'Kadir Efendi' diye hitap edecek bir saygısızlıkla karşılaştık. Süleyman Soylu ile Kadir İnanır'ı kıyaslasak, Süleyman Soylu'nun esamesi bile okunmaz." ifadelerini kullandı.

Sanatın önünü kesecek bir güç olmadığını dile getiren Mengüllüoğlu, en karanlık dönemlerde dahi yeni bir dil ve yeni bir yol bulmayı başardığına işaret etti.

Seçim bölgesi Hatay'ın Samandağ ilçesinin, turizm bölgesi ilan edilmesi sonrası kontrolsüz bir yapılaşma ve ihtilaflarla karşı karşıya olduğunu belirten Mengüllüoğlu, "Samandağ'da neredeyse 100 yıldır mezarlık olarak kullanılan bir bölgeyi imar planında yeşil alan olarak görüyoruz. Kıyıda sahil şeritleri konusunda da ciddi ihtilaflar var." diye konuştu.

Mengüllüoğlu, bu konuların çözüme kavuşturulması için belediye ve ilgili bakanlıkların çalışma yapması gerektiğini de vurguladı.

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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:08 Kaynak: AA
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