TİP'li Mengüllüoğlu: "Salgın döneminde en çok sıkıntı yaşayan sektörlerden birisi müzik ve oyunculuk sektörü" - Son Dakika

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, müzik ve oyunculuk sektörünün pandemide en çok sıkıntı yaşayan sektörlerden olduğunu ifade ederek, "Müzisyen ve oyuncular doğru düzgün yürütülen kültür sanat politikası istiyorlar. Vergilerin düşürülmesini ve ertelenmesini talep ediyorlar." dedi.

Mengüllüoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısına, 1,5 yıldır pandemi ve yarattığı yıkımla karşı karşıya olunduğunu ifade ederek, iktidara salgınla mücadelenin böyle olmayacağı konusunda uyarıda bulunduklarını söyledi.

Pandemiyle mücadele sürecini eleştiren Mengüllüoğlu, "En çok sıkıntı yaşayan sektörlerden birisi müzik ve oyunculuk sektörü. Dizi, sinema ve tiyatroları da kapsayan kültür sanat alanı." diye konuştu.

Oyuncuların işçi sınıfının bir parçası olarak sigortalandırılması mücadelesi bulunduğunu ancak bununla ilgili bir şey yapma gereği duyulmadığını ileri süren Mengüllüoğlu, set emekçilerinin de mağdur olduğunu savundu.

Mengüllüoğlu, müzisyenlerin 1,5 yıl boyunca çalışma alanlarının açılmamasının onları da zor durumda bıraktığını iddia ederek, "Müzisyen ve oyuncular doğru düzgün yürütülen kültür sanat politikası istiyorlar. Vergilerin düşürülmesini ve ertelenmesini talep ediyorlar. Telif hakları konusunda bakanlığın düzgün bir çalışma yapmasını ve böylelikle güvencesiz çalışan müzisyen ve oyuncuların projeleri bittikten sonra cüzi miktarlarda da olsa para kazanmanın yolunun açılmasını istiyorlar. Özel kopyalama harcının gelir olarak kabul edilmemesini istiyorlar." diye konuştu.