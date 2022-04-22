TİP lideri Erkan Baş sosyalist bıyığı hakkında konuştu: Babama özenip bıraktım, keşke iddiada kaybedip kessem! - Son Dakika

Youtube'da yayınlanan bir programa katılan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, röportajda gelen bir soru üzerine yoğun siyasi gündemin dışına çıktı. "Sosyalist olmak için bıyık mı bırakmalıyız?" sorusunu gülerek yanıtlayan Baş, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"KEŞKE İDDİAYA GİRSEM DE KAYBEDİP KESSEM"

Erken yaşta vefat eden babasına özendiği için bıyık bıraktığını belirten Baş, "Benim babam bıyıklıydı, çok erken yaşta vefat etti. Babama özenmekle ilgili bir şeydi. Bazen kessem diye düşündüm ama artık bu noktadan sonra kesemeyeceğiz. Keşke önemli bir konuda iddiaya girsem de kaybedip kessem. Ben de kurtulsam siz de kurtulsanız iyi olabilir" dedi.