Tıp literatürüne giren profesör öncülük etti... Gençler bu kongrede geleceğin tıbbını anlatacak - Son Dakika

Tıp literatürüne giren profesör öncülük etti... Gençler bu kongrede geleceğin tıbbını anlatacak

19.04.2021 10:18

Tıp literatürüne giren profesör öncülük etti.

Tıp literatürüne giren profesör öncülük etti... Gençler bu kongrede geleceğin tıbbını anlatacak

Kadın-doğum, tüp bebek ve kısırlık çalışmaları ile adını uluslararası tıp literatürüne yazdıran Adanalı Prof. Dr. Bahar Uslu, "Uluslararası Geleceğin Tıbbi Öncüleri Kongresi'ni düzenleyecek

Prof. Dr. Bahar Uslu, 'Olağanüstü profesör eğitimci' ödülüne aday gösterildi

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Bahar Uslu:

"Gençler alanındaki 20 yıl sonranın tıbbını anlatacak"

"Kongre Türkiye'den dünyaya yayılacak"

ADANA - Kadın-doğum, tüp bebek ve kısırlık çalışmaları ile adını uluslararası tıp literatürüne yazdıran Adanalı Prof. Dr. Bahar Uslu, "Uluslararası Geleceğin Tıbbi Öncüleri Kongresi'ni düzenleyecek. Türkiye'den yola çıkarak tüm dünyaya yayılacak kongrede, genç doktorlar kendi alanlarında 10-20 yıl sonra olmasını bekledikleri değişiklikleri anlatacak.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Adanalı Prof. Dr. Bahar Uslu, kadın-doğum, tüp bebek ve kısırlık çalışmalarında 40 yıldır uygulanmakta olan tedavi yöntemlerindeki eksik ve sakıncalı yönlerini bularak, daha pratik ve doğru sonuçlar alınmasını sağlayan yeni bir yöntem geliştirdi.

Uslu yöntemi olarak tarihe geçti

Türk doktorun geliştirdiği yöntem dışarıdan destekli hamilelik, tüp bebek edinme gibi bilimsel araştırmalar kapsamında 'Uslu Yöntemi' olarak tıp literatürüne geçti.

Quinnipiac Üniversitesi Frank H. Netter MD School of Medicine Fakültesinde bilimsel çalışmalarını sürdüren, Prof. Dr. Bahar Uslu, üniversitenin komitesi tarafından 'Olağanüstü profesör eğitimci' ödülüne aday gösterildi. Bu ödüle aday gösterilen de ilk Türk oldu.

Prof. Dr. Uslu, hem genç doktorlara ilham vermek hem de henüz hastalığına çare bulamamış kişilere yardımcı olmak amacıyla 8-9 Mayıs tarihlerinde tüm dünyada yayınlanacak "Uluslararası Geleceğin Tıbbi Öncüleri Kongresi'ni düzenlemeye karar verdi. Türkiye'den dünyaya yayılacak kongre öncesinde Adana'ya gelen Prof. Dr. Bahar Uslu, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"Herkes alanındaki geleceği anlatacak"

Prof. Dr. Uslu, gençlerin bu kongrede geleceğin tıbbını anlatmalarını istediğini belirterek şunları söyledi:

"Ben yılar önce mezun olduğumda hocamızın isteği üzerine mezuniyet kitabına, 'Geçmişte moleküler tekniklerle tanı koyardık ama gelecekte belki de hücreler arası iletişimi yada yapay zekayı kullanarak teşhis koyacağız' demiştim. Bundan 10 yıl yapay zekanın adı bile geçmiyordu ama son yıllarda herkes onu konuşuyor. Aslında o zaman yoktu ama 10-20 yıl sonra gerçekleştiğine bizzat şahit oldum. Yeni yetişen genç uzmanlara hayallerinizi muhakkak paylaşın anlamında önerilerde bulunurum. Genç mezunlar kongrelerde çok fazla konuşma fırsatı bulamazlar. Hep bilindik insanlar, bilindik konuları anlatırlar. Bende ilk defa elimde böyle bir fırsat varken gençler hayallerini anlatsın istedim. 20 yıl sonraki tıbbı anlatsın istedim. 20 yıl sonra nelerle karşılaşılacak onlar anlatılsın istedim."

"Geleceğin tıbbında yapay zekada olacak"

20 yıl sonraki tıp dünyasında yapay organ bankalarının olacağından bahseden Uslu, "20 yıl sonra yapay organ bankalarından bahsedeceğiz. Her insan artık operasyondan çok yedek organını kullanacak. Mesela yapay zekadan bahsedeceğiz. Yapay zekadan oluşturulmuş programlar kullanılacak. Yalnız tıp mensupları değil herkes bu programları kullanacak" dedi.

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nın Türkiye ve dünyada 2-3 ülkede var olduğunu, bunun da büyük bir başarı sağladığını kaydeden Prof. Dr. Bahar Uslu, "Bu konuda biz çok şanslıyız. Dolayısıyla Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'ndan kaynak alarak oluşturduğumuz Türkiye modelini dünyaya sunmak beraberinde planın gerçekleştirilmesine bir rehber olmuyor aynı zamanda bunun hukukuna ve etiğine zemin oluşturmuş oluyor" ifadelerini kullandı.

"Bir Türk kongresi olsun istedim"

Kongre'nin Türkiye'den dünyaya yayılacak olmasının da mutluluğunu yaşayan Prof. Dr. Uslu, "Bu kongrede sadece tıp dünyasından insanlar olmayacak. Halktan da kendi hastalığına çare bulamamış kanser hastaları ve hücre kültürü yada genetik yenilikler konusunda ilk ağızdan bilgi almak isteyen kişilerde kayıt olabilecek. Kongreye çok yoğun ilgi var. Saatlerini uzatmayı düşünüyorum ve Türkiye saatlerine göre ayarladım. Bu anlamda düzenlenen ilk dünya kongresi olacak. Türkiye'den dünyaya yayılsın, bir Türk kongresi olsun istedim. Birazda ulusal milliyetçi duygularla bunu hissettim" şeklinde konuştu.

Tüp bebek başarı şansının da arttığına vurgu yapan Prof. Dr. Bahar Uslu, "Eskiden 4-5 denemede yüzde 20 oranında olan tüp bebek başarı şansı şuanda genetik biliminin konuya dahil olmasıyla yüzde 70'lere vardı" dedi.

Kongreye, "futuremedicalpioneers.org/registration.html" adresinden kayıt olunuyor.

Tıp literatürüne giren profesör öncülük etti... Gençler bu kongrede geleceğin tıbbını anlatacak
Tıp literatürüne giren profesör öncülük etti... Gençler bu kongrede geleceğin tıbbını anlatacak
Tıp literatürüne giren profesör öncülük etti... Gençler bu kongrede geleceğin tıbbını anlatacak
Tıp literatürüne giren profesör öncülük etti... Gençler bu kongrede geleceğin tıbbını anlatacak

Tüp Bebek, Türkiye, Kongre, Türk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Tıp literatürüne giren profesör öncülük etti... Gençler bu kongrede geleceğin tıbbını anlatacak - Son Dakika


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