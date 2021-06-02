TIP MERKEZİ ÖNÜNDEKİ OTOMOBİLDE BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU - Son Dakika

TIP MERKEZİ ÖNÜNDEKİ OTOMOBİLDE BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

ÜMRANİYE'de özel tıp merkezi önüne bırakılan otomobilin yolcu koltuğunda Mertcan Uyanık başından vurulmuş halde bulundu.

ÜMRANİYE'de özel tıp merkezi önüne bırakılan otomobilin yolcu koltuğunda Mertcan Uyanık başından vurulmuş halde bulundu. Tıp merkezi çalışanları tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Uyanık'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Olay, saat 02.00 sıralarında Ümraniye Madenler Mahallesi Arafat Caddesi üzerinde bulunan bir tıp merkezinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tıp merkezi önüne bırakılan 34 DOP 335 plakalı otomobil içerisinde başından vurulmuş halde bir kişi olduğu tespit edildi. Tıp merkezi çalışanları, ağır yaralı Mertcan Uyanık'a ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uyanık, ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Uyanık'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

OTOMOBİLDE TABANCA BULUNDU

Tıp merkezi önüne bırakılan otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, yolcu koltuğu ile vites arasına sıkıştırılmış 'hayalet silah' olarak tabir edilen glock marka tabanca buldu. Otomobilin sol arka camında mermi deliği olduğunu tespit eden polis ekipleri, yaralı kişinin nasıl vurulduğu konusunda çalışma başlattı. Otomobilin yolcu koltuğunun altında bir adet de boş kovan bulundu. Otomobili tıp merkezinin önüne bırakıp kaçtığı düşünülen şüpheli ile ilgili de geniş çaplı araştırma başlatıldı. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Ümraniye, Otomobil, Silah, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TIP MERKEZİ ÖNÜNDEKİ OTOMOBİLDE BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU - Son Dakika
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