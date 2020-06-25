Tıp merkezinde boğulmaktan kurtarılan kadın kahramanıyla buluştu..."Ölümden sen kurtardın beni" - Son Dakika

Tıp merkezinde boğulmaktan kurtarılan kadın kahramanıyla buluştu..."Ölümden sen kurtardın beni"

Tıp merkezinde boğulmaktan kurtarılan kadın kahramanıyla buluştu.

Tıp merkezinde boğulmaktan kurtarılan kadın kahramanıyla buluştu..."Ölümden sen kurtardın beni"

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- Adana'da dalgıç polis, sul sularının bastığı tıp merkezinin bodrum katından kurtardığı 79 yaşındaki kadını ziyaret etti

-Yaşlı kadın dalgıç polisi karşısında görünce "ölümden sen kurtardın beni" diyerek gözyaşlarını tutamadı

ADANA - Adana'da dalgıç polis, sul sularının bastığı tıp merkezinin bodrum katından kurtardığı 79 yaşındaki kadını ziyaret etti. Yaşlı kadın dalgıç polisi karşısında görünce "ölümden sen kurtardın beni" diyerek gözyaşı döktü.

Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesinde 19 Haziran günü yaklaşık 20 dakika yağan şiddetli yağmur nedeniyle bir tıp merkezinin duvarın delinip sel suları bodrum kata doldu. Bu arada torunu ile fizik tedavi görmek için tıp merkezine giden 79 yaşındaki Elife Canatar bodrum kat su dolunca boğulma tehlikesi atlattı. Bir anda sel sularının içinde kalan kadın tavanda bir demir parçasına tutunarak kurtarılmayı beklemeye başladı.

Bu arada, Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Polis ekipleri de Çatalan Köprüsünden atlayarak intihar eden gencin cesedini aramak için çalışma yapıyordu. Yağmur çok fazla yağınca dalgıç polisler oradan çıkıp Turgut Özal Bulvarından merkeze doğru giderken telsizden geçen anons üzerine tıp merkezinde mahsur kalan kadını kurtarmak harekete geçti. Dalgıçlardan 10 yıllık polis memuru olan ve 8 yıldır dalgıçlık yapan Kemal Alış bodrum kata girip Elife Canatar'a ulaşarak onu boğulmak üzereyken kurtardı. Yaşlı kadın, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi edildikten sonra taburcu edilen Canatar'ın kendisini kurtarmak isteyen polise teşekkür etmek istediğini söylemesi üzerine Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci devreye girerek Canatar'ın yaşlı olduğunu bu nedenle polisin Canatar'ın evine giderek onu ziyaret etmesi talimatı verdi. Bunun üzerine dalgıç polis Alış, Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Canatar'ın evine geçmiş olsun ziyaretine gitti.

Yaşlı kadın karşısında polisi görünce şaşırıp duygulandı

Elife Canatar karşısında toplum destekli ve dalgıç polisi görünce şaşırıp duygulanarak, "Allah sana sağlık sıhhat versin ölümden sen kurtardın beni" dedi. Canatar yaşadığı o korku dolu anları ise şöyle anlattı:

"Ben tedavi için hastanede bulunuyordum. Hemşire hazırlıkları tamamladıktan sonra dışarı çıktı, o arada torunum geldi ve bana dedi ki, dışarıda fena bir yağmur var. Daha sonra kapı bir gümledi sanki bomba koymuşlar. İçeriye su dolmaya başladı kanepe beni baş aşağı döndürdü hemen altından çıktım ama ayaklarım yere değmiyordu. Su beni devamlı döndürüyordu o sırada tavandan bir şeye tutundum ve imdat kimse yok mu diye bağırmaya başladım. Kendi kendime ben gittim dediğim sırada bu çocuğum 'teyze ses ver' diye bağırdı ve 'ışığı görüyorsan kıpırdama yerinden' dedi. Hemen yanıma geldi yeleğimin yakalarından tutup çıkardı beni o sırada kendimden geçmişim."

O günü hiç unutamadığını anlatan Canatar, "Allah işini gücünü rast getirsin. O an yüzünü pek görmemiştim ama görünce aynı evladım gibi hissettim" diye konuştu.

Dalgıç Kemal Alış ise "Ben görevimi yaptım teyzemizin sağlığının yerinde olması beni çok sevindirdi. Teyze herhangi bir şey olursa emniyeti de beni de arayabilirsin her zaman yanınızdayız" dedi.

Polisler yaşlı kadına çiçek verdi.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 10:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tıp merkezinde boğulmaktan kurtarılan kadın kahramanıyla buluştu...'Ölümden sen kurtardın beni' - Son Dakika

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