Tıp merkezinde feci ölüm - Son Dakika
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Tıp merkezinde feci ölüm

03.07.2022 13:38
Tıp merkezinde feci ölüm

Esenyut'ta bir tıp merkezine klima bakımı için gelen şahıs, klima gazının patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Esenyut'ta bir tıp merkezine klima bakımı için gelen şahıs, klima gazının patlaması sonucu hayatını kaybetti. Hastanede büyük korku yaşanırken, 1 kişi de yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan bir tıp merkezinde meydana geldi. Klimanın rutin bakımı sırasında klima gazı patladı. Hastanede büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda klimanın bakımını yapan Aydın Adıyaman (53) hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Tıp merkezinde maddi zarar meydana geldi.

"Bomba gibi bir ses geldi"

Olay anını anlatan bir vatandaş, "Biz dükkanda çalışıyorduk. O sırada çok ciddi bir patlama sesi geldi. Herhangi bir duman, yangın görünmüyordu. Herhalde tıp merkezinde bir şey sıkıştı, patladı. Bomba gibi bir ses geldi. Tabii sonrasında biz de olay yerine gittik. Muhtemelen bir tüp patladı. Tabii içeride olduğu için tam anlayamadık" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tıp merkezinde feci ölüm - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tıp merkezinde feci ölüm - Son Dakika
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