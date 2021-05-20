Tıp merkezindeki hemşireye damar yolu yumruğu kamerada - Son Dakika

Tıp merkezindeki hemşireye damar yolu yumruğu kamerada

20.05.2021 15:04

Tıp merkezindeki hemşireye damar yolu yumruğu kamerada Çocuğunun canını yaktığı iddiasıyla hemşire ve doktora saldırdı Tıp merkezindeki arbede güvenlik kamerasına yansıdı Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir tıp merkezinde çocuğunu tedaviye götüren şahıs, çocuğunun canını yaktığını iddia...

Tıp merkezindeki hemşireye damar yolu yumruğu kamerada

Çocuğunun canını yaktığı iddiasıyla hemşire ve doktora saldırdı

Tıp merkezindeki arbede güvenlik kamerasına yansıdı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir tıp merkezinde çocuğunu tedaviye götüren şahıs, çocuğunun canını yaktığını iddia ettiği hemşireye yumruk atarak darp etti. Araya giren doktora saldıran şahıs gözaltına alınan şahsın saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün gece saatlerinde Çayırova'da bulunan özel bir tıp merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhammet Ç. adlı şahıs, rahatsızlanan çocuğunu tıp merkezine tedaviye götürdü. Tedavi edilen çocuğun damar yolu açılma işlemi sırasında ağladığını gören Muhammet Ç. çocuğunun canını yaktığı iddiasıyla hemşire Serhat Özcanlı ile tartışmaya başladı. Çocuğuna damar yolunun doktor tarafından açılmasını talep eden Muhammet Ç., doktorun damar açma işlemi yapmadığını söyleyen Özcanlı'ya yumrukla saldırdı.

Aldığı yumruk darbesiyle yere düşen Özcanlı yaralanırken, olayı gören tıp merkezi çalışanları ise Muhammet Ç.'yi sakinleştirmeye çalıştı. Saldırgan tavırlarını sürdüren Muhammet Ç. ise araya girmek isteyen Dr. Yılmaz Aydın'a saldırdı. Tıp merkezi çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Muhammet Ç., gözaltına alındı. Aldığı yumruk darbesiyle yaralanan hemşire Özcanlı ise şahıs hakkında şikayetçi olarak, yapılan tedavisinin ardından, aldığı iş göremez raporu ile evinde istirahate gönderildi.

Öte yandan tıp merkezindeki darp anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Muhammet Ç., tartıştığı hemşire Özcanlı'ya yumruk atarak saldırıyor. Yumruk darbesi ile Özcanlı yere düşerken, Muhammet Ç. ise araya girenlere saldırıyor.

Tıp merkezindeki hemşireye damar yolu yumruğu kamerada
Tıp merkezindeki hemşireye damar yolu yumruğu kamerada
Tıp merkezindeki hemşireye damar yolu yumruğu kamerada
Tıp merkezindeki hemşireye damar yolu yumruğu kamerada

Çayırova, Saldırı, Doktora, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tıp merkezindeki hemşireye damar yolu yumruğu kamerada - Son Dakika


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