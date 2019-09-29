Son Dakika Haberleri: Tıp öğrencileri Kağıt Müzesi'ne hayran kaldı
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Tıp öğrencileri Kağıt Müzesi'ne hayran kaldı

10 dakika önce

Kocaeli Kağıt Müzesi'ni gezen Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri, müzeyi çok beğendiklerini ifade ettiler.

Tıp öğrencileri Kağıt Müzesi'ne hayran kaldı, System.String[]

Kocaeli Kağıt Müzesi'ni gezen Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri, müzeyi çok beğendiklerini ifade ettiler.


2019-2020 eğitim öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi'nde öğrenim görmeye başlayan Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri, kenti tanıma fırsatı buluyor. Bu kapsamda öğrenciler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Müzesi'ni ziyaret etti. 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Eylül ayı boyunca Kocaeli Üniversitesi'nde öğrenim görmeye başlayan Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri gruplar halinde Kağıt Müzesini ziyaret edecek. Bu kapsamda kenti tanıma fırsatı bulan öğrencilerin ilk kafilesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Müzesine hayran kaldıklarını ifade ettiler. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:56 Kaynak: İHA
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