Tıp öğrencileri sağlık tesislerinde görevlendirilebilecek - Son Dakika
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Tıp öğrencileri sağlık tesislerinde görevlendirilebilecek

6 saat önce

Sağlık Bakanlığı, tıp fakülteleri ve diş hekimliği öğrencilerinin sağlık tesislerinde görevlendirilebilmelerini sağlayacak yönetmelik değişikliği yaptı.

Tıp öğrencileri sağlık tesislerinde görevlendirilebilecek, System.String[]

Sağlık Bakanlığı, tıp fakülteleri ve diş hekimliği öğrencilerinin sağlık tesislerinde görevlendirilebilmelerini sağlayacak yönetmelik değişikliği yaptı.

Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili olarak, "Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair" yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı:

"MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağan dışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde uzmanlık öğrencileri, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumun dışındaki aynı il sağlık tesislerine 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilir.

"Bu görevlerde geçen süreler eğitim süresinden sayılır."


Sağlık Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:12 Kaynak: DHA

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