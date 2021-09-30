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TIP ÖĞRENCİLERİ, YAPAY ZEKAYLA SAVAŞ ORTAMINDAKİ HASTALARA TANI KOYABİLİYOR - Son Dakika

TIP ÖĞRENCİLERİ, YAPAY ZEKAYLA SAVAŞ ORTAMINDAKİ HASTALARA TANI KOYABİLİYOR

30.09.2021 11:04

KONYA'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, 'SOS Selçuk Medical Projesi' ile dünyanın her yerine sağlık hizmeti götürebilecekleri yazılım tasarladı.

KONYA'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, 'SOS Selçuk Medical Projesi' ile dünyanın her yerine sağlık hizmeti götürebilecekleri yazılım tasarladı. Projeyle TEKNOFEST 2021'e katılan öğrenciler, 'sağlık ve ilk yardım' kategorisinde 1'inciliği kazandı. Gerek savaş ortamında gerek sağlık hizmetinin tam donanımlı götürülemediği kırsal alanlardaki hastaların şikayet ve tetkiklerinin verileri, o bölgedeki gönüllü doktorlar aracılığıyla yazılıma yükleniyor. Fakültedeki ekipler de incelemeleri yapıp, hastaya tanıyı koyuyor ve oradaki imkanlar doğrultusunda tedaviye başlanmasını sağlıyor.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan uzman sosyolog Zehra Betül Şişman, gönüllü olarak Suriye'de insani yardım çalışmalarında görev aldığında, kırsaldaki uyuz vakası nedeniyle hekim ve doğru tanıya ulaşmakta güçlük çekilmesine tanıklık etti. Şişman, fakülteye döndüğünde öğrencilere durumu anlattı. Öğrenciler, yazılımla hazırlayacakları yapay zekayla bu sorunu çözebileceklerini fark etti. Çalışmalara başlayan öğrenciler, 'SOS Selçuk Medical Projesi' ile dünyanın her yerine sağlık hizmeti götürebilecekleri yazılım tasarladı. Projeyle TEKNOFEST 2021'e katılan öğrenciler, 'sağlık ve ilk yardım' kategorisinde 1'inciliği kazandı. Gerek savaş ortamında gerekse sağlık hizmetinin tam donanımlı götürülemediği kırsal alanlardaki hastaların şikayet ve tetkiklerinin verileri, bölgedeki gönüllü doktorlar aracılığıyla yazılıma yükleniyor. Fakültedeki ekipler de gerekli incelemeleri yapıp, hastanın rahatsızlığıyla ilgili tanıyı koyuyor ve hastanın oradaki imkanlar doğrultusunda tedavi edilmeye başlanmasını sağlıyor.

'DÜNYANIN NERESİ OLURSA OLSUN SAĞLIK HİZMETİ ULAŞACAK'

Yazılımın ilk örneğinin sahada kullanıldığını belirten, proje danışmanı uzman sosyolog Zehra Betül Şişman, şunları söyledi

'Uzun yıllar Suriye'de insan hakları alanında çalışmalarım var. Suriye'deki yaptığımız saha çalışmalarında, özellikle mülteci kamplarında yaşadığımız sağlık taramalarındaki sorunlarda ortaya çıkan bir problem üzerine tıp fakültesine geldiğim zaman 'Arkadaşlar ne yapabiliriz' dediğim zaman böyle bir yazılımla sorunu çözebileceklerini söylediler. TEKNOFEST'te 1'inci olan projemiz tıbbi karar destek sistemi projesi. Selçuk Üniversitesi'nde üniversite merkezli çalışıyoruz. Tıp fakültesindeki gönüllü doktorlarımızdan oluşan bir havuzumuz var. Bu havuzdaki uzmanlık alanlarını ayrı ayrı bölümlerine ayırdık. Suriye, Filistin, Afganistan, Somali ve Afrika gibi ülkelerde gönüllü olarak çalışan da ayrı bir gönüllü doktor ekibimiz var. Projemizin adı zaten 'SOS Selçuk Medical'. Bunu sahada çalışan gönüllü doktorlarla alanında uzmanlık yapmış hocalarımızın, bilgi ve deneyimlerini saha çalışmalarını daha efektif yapmak adına kullanıyoruz. Şu an sahada hazırda kullanabileceğimiz işler bir ilk örnek olarak elimizde bulunuyor. Dünyanın neresinde olursa olsun 'uluslararası SOS gönüllü doktorları'nın tüm dünyadaki mültecilere, savaş bölgelerindeki mahrum bölgelerdeki insanlara sağlık hizmeti verirken, üniversiteyle uygulamaya geçebileceği daha iyi teşhis, tanı ve tedavi yapabileceği bir yapay zeka ve yazılım sistemi.ö

YAPAY ZEKA TEŞHİSİ

Sistemin detaylarını anlatan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi, aynı zamanda projenin takım kaptanı İranlı Arastou Shapouran da 'Hekimin gözünden kaçan herhangi bir sorunu, yapay zeka teşhis ediyor. Tanı, teşhis ve tedavi sürecinde bize yardımcı oluyor. Hem vaka yerinde hem ambulansla hem acil departmanında hem de ameliyathanede özellikle de takip sürecinde bizim için yardımcı oluyor. Sistemimizin güvenliğini kötü amaçlar için korumaktayız. Aldığımız yazılım eğitimi sayesinde her şeyi kendimiz yaptık. Özellikle projemizin En önemli özelliği ise dil farkını ortadan kaldırmış bulunmaktayız. Bu şekilde dünyanın herhangi bir yerinde sistemimiz zorluk yaşatmadan kolay bir şekilde kullanılmaktadır dedi.

TIP ÖĞRENCİLERİ, YAPAY ZEKAYLA SAVAŞ ORTAMINDAKİ HASTALARA TANI KOYABİLİYOR
TIP ÖĞRENCİLERİ, YAPAY ZEKAYLA SAVAŞ ORTAMINDAKİ HASTALARA TANI KOYABİLİYOR
TIP ÖĞRENCİLERİ, YAPAY ZEKAYLA SAVAŞ ORTAMINDAKİ HASTALARA TANI KOYABİLİYOR
TIP ÖĞRENCİLERİ, YAPAY ZEKAYLA SAVAŞ ORTAMINDAKİ HASTALARA TANI KOYABİLİYOR
TIP ÖĞRENCİLERİ, YAPAY ZEKAYLA SAVAŞ ORTAMINDAKİ HASTALARA TANI KOYABİLİYOR
TIP ÖĞRENCİLERİ, YAPAY ZEKAYLA SAVAŞ ORTAMINDAKİ HASTALARA TANI KOYABİLİYOR
TIP ÖĞRENCİLERİ, YAPAY ZEKAYLA SAVAŞ ORTAMINDAKİ HASTALARA TANI KOYABİLİYOR
TIP ÖĞRENCİLERİ, YAPAY ZEKAYLA SAVAŞ ORTAMINDAKİ HASTALARA TANI KOYABİLİYOR
TIP ÖĞRENCİLERİ, YAPAY ZEKAYLA SAVAŞ ORTAMINDAKİ HASTALARA TANI KOYABİLİYOR
TIP ÖĞRENCİLERİ, YAPAY ZEKAYLA SAVAŞ ORTAMINDAKİ HASTALARA TANI KOYABİLİYOR
TIP ÖĞRENCİLERİ, YAPAY ZEKAYLA SAVAŞ ORTAMINDAKİ HASTALARA TANI KOYABİLİYOR

Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Selçuk, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TIP ÖĞRENCİLERİ, YAPAY ZEKAYLA SAVAŞ ORTAMINDAKİ HASTALARA TANI KOYABİLİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: TIP ÖĞRENCİLERİ, YAPAY ZEKAYLA SAVAŞ ORTAMINDAKİ HASTALARA TANI KOYABİLİYOR - Son Dakika
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