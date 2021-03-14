Tıp öğrencileri yüz yüze eğitim için çok istekli - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile en ön safta mücadele eden başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, bu yıl Tıp Bayramını buruk geçiriyor.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den sonra bazı alanlarda uygulanan kısıtlamalar nedeniyle tıp fakültesi öğrencileri de uzaktan eğitim modeline geçti.

Öğrenciler, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 5 Ekim'den itibaren pratik dersler için hastanelere gitmeye başladı.

Teorik dersleri çevrim içi almaya devam eden öğrenciler, toplum bağışıklığının sağlanmasını ve hastanelerde görev almayı bekliyor.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yılı aşkın salgınla mücadele ettiklerini, ülke olarak bu anlamda başarılı bir sınav verdiklerini söyledi.

Hemşire, teknisyen, doktor ve öğrencilerle Kovid-19'la mücadelenin göbeğinde olduğunu dile getirerek, "Korkmuyoruz, mücadele ediyoruz ve sonunda biliyoruz ki kovid-19 enfeksiyonuyla mücadelede başarı bizim olacak." dedi.

"Onları iyi birer hekim olarak yetiştirmek istiyoruz"

Selvi, tıp fakültelerinde 6. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitimlerinin devam ettiğini, klinikte hocalarının nezaretinde kısıtlı şartlarda hasta muayene ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dönem 4 ve 5 yani stajyer öğrencilerimiz de artık yüz yüze eğitime başladılar. Onları iyi birer hekim olarak yetiştirmek istiyoruz. Şu an öncelikli olan onların sağlığı. Onların sağlığını koruyarak, tedbirlere dikkat ederek kliniklerimizde eğitimlerimize devam ediyoruz. Hibrit eğitime 1 hafta önce başladık. Dönem 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerimiz bu konuda çok istekliler, gönüllüler. Koşullara dikkat ederek amfilere geliyorlar. Okula gelen öğrenciler ders görürken, evde kalmayı tercih edenler, gelemeyenler de online olarak derslerine senkron bir şekilde devam ediyor. Böylece pratiklerini de yüz yüze yapma imkanı buluyorlar. Bu konuda öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin oldukça hevesli ve gayretli olmasından büyük bir mutluluk, huzur duyuyoruz. Çünkü geleceğimizi onlara emanet edeceğiz."

Selvi, öğrencilerin maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek okula gelme konusunda çok istekli olduğunu vurguladı.

"Tıp fakültesi öğrencileri daha fazla etkilendi"

SÜ Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Burak Kaan Taşdemir de insanlığa faydalı olmak için tıp fakültesini tercih ettiğini dile getirerek, "Kovid-19 herkesi etkilediği gibi biz öğrencileri de olumsuz etkiledi. Uygulamalı eğitim alan tıp fakültesi öğrencileri daha fazla etkilendi. 6-7 ay uzaktan eğitimlerimiz oldu. 5 Ekim'den sonra pratik eğitimlerimiz okulda devam ediyor." diye konuştu.