Tıp öğrencilerinden sağlık çalışanlarına destek için klip - Son Dakika

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesinden 40 öğrenci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına moral vermek için kendi evlerinden "Sevdan Olmasa" şarkısını hem çalıp hem de seslendirerek klip hazırladı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, hekim adayı 40 öğrenci, sağlık çalışanlarına moral desteği sağlamak için kolları sıvadı.

Sanatçı Erol Evgin'in "Sevdan Olmasa" parçasını Kovid-19 pandemisinde ön cephede mücadele eden hekimler ve sağlık çalışanlarına ithaf eden öğrenciler, evlerinde iki haftada tamamladıkları kayıtları 15 farklı müzik aleti ile gerçekleştirdi.

Türkiye'nin her bölgesinden gönderilen kayıtlar, genç hekim adayları tarafından kendi imkanlarıyla birleştirildi. Klipte enstrüman olarak piyano, klasik-bas-akustik-elektro gitar, bağlama, cura, tar, ud, flüt, klarnet, keman, yaylı tambur, çello ve perküsyon kullanıldı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik de klibe katkı sağlayarak kısa bir rol aldı. Ayrıca, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Müzik Öğrenci Topluluğu da organizasyona katkı verdi.