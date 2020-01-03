Tıp öğrencilerinden ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tıp öğrencilerinden ziyaret - Son Dakika

Tıp öğrencilerinden ziyaret

6 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerinin kurduğu Akdeniz Tıp Öğrencileri Birliği'yle (TÖB) buluşmasında halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarda ortak projeler geliştirebileceklerini söyledi.

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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerinin kurduğu Akdeniz Tıp Öğrencileri Birliği'yle (TÖB) buluşmasında halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarda ortak projeler geliştirebileceklerini söyledi.


Akdeniz TÖB üyesi üniversite öğrencileri Başkan Uysal'ı makamında ziyaret etti. Birlik çalışmaları hakkında başkan Uysal'a bilgi veren öğrenciler, birliğin aynı zamanda halk sağlığı alanında çeşitli çalışmalar gerçekleştiren bir guruplarının da bulunduğu aktardı. Üniversiteliler ziyarette Başkan Uysal'a birliğin tişörtünü de hediye etti.


Tıp öğrencilerinin ziyareti dolayısıyla teşekkürlerini dile getiren Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak halk sağlığının korunması alanında çok boyutlu bir çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi. Bir yanda belediye bünyesinde diyetisyen hizmeti sunarken Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'yle yaptıkları protokol çerçevesinde Muratpaşa'da kadınları, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri KETEM'lere hem yönlendirilmesini sağlarken hem de ücretsiz ulaşımlarını karşıladıklarını söyledi.


Bu çalışmalarla birlikte yetişkin nüfusa yönelik spor okulları sayesinde şeker, tansiyon gibi toplum sağlığını tehdit eden hastalıklarla mücadele ettiklerini belirten Başkan Uysal, kısa bir dönem içinde de farklı sağlık tarama çalışmalarını hayata geçireceklerini söyledi. Başkan Uysal, bu bağlamda geleceğin hekimleri tıp fakültesi öğrencileriyle ortak projeler içinde yer almanın, yeni projeler geliştirmenin kendilerini mutlu edeceğini söyledi. - ANTALYA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:14 Kaynak: İHA
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