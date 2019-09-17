Tıp öğrencilerinin "Beyaz önlük" töreni

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesine kayıt yaptıran 185 öğrenci için "Beyaz Önlük Giyme" töreni düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törende, okula başlayan 144 Türkçe ve 41 İngilizce Tıp öğrencisine doktor önlükleri, protokol üyeleri tarafından giydirildi.

Muğla Vali Yardımcısı Turgut Çelenkoğlu, törende yaptığı konuşmada, 1950'li yıllarda Mektebi Mülkiye, Mektebi Harbiye ve Mektebi Tıbbiye olmak üzere üç fakülteye girişte sınav yapıldığını hatırlatarak, bunun ne kadar önemli bir fakülteye girildiğinin işareti olduğunu belirtti.

"Tıp fakültesi öğrencisi olmak beyaz önlük giyerek başlar"

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek de üniformanın, onu giyen kişilerin özel bir grubun üyesi olduklarını gösteren bir sembol olduğunu ifade etti.

Üniformanın özgün anlamının hekimlerin belirli etik normlara uyduğunu ve mesleğe ait temel beceri ve değerlere hakim olduğunu vurguladığını aktaran Çiçek, "Hekimlik mesleği açısından üniforma, onların merhametini ve bir başkasının tedavisi için gerekli bilgiyi kendilerinde bulduklarına dair sözsüz, özel bir anlam ifade etmektedir. Tıp fakültesi öğrencisi olmak beyaz önlük giyerek başlar, mezuniyet günü edilen Hipokrat yemini ile nihayete erer." diye konuştu.

Çiçek, hekimlik sürecinin etik değerlerle ve bilimle bezenmiş uzun bir süreci kapsadığına işaret ederek, böylesine kutsal bir mesleğin icrasının büyük zorluklar barındırdığını dile getirdi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise kendisinin de doktor olduğunu anımsatarak, 27 yıl aktif hekimlik yaptığını belirtti.

Törene, İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, İl Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürü Ömer İlman, rektör yardımcıları, öğretim üyeleri, öğrenci ve veliler katıldı.