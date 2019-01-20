Son Dakika Haberleri: Tıp Öğrencisi Kardeşini Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü, Annesini Yaraladı (2)

Tıp Öğrencisi Kardeşini Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü, Annesini Yaraladı (2)

1 saat önce

ADLİYEYE SEVK EDİLDİTokat İl Emniyet Müdürülü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgusu tamalanan Hasan Atılır adliyeye sevk edildi.

Tıp Öğrencisi Kardeşini Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü, Annesini Yaraladı (2), System.String[]
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Tokat İl Emniyet Müdürülü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgusu tamalanan Hasan Atılır adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ailesi ile ders çalışma konusunda sık sık tartıştığı, tıp fakülesi okuyan kardeşini de kıskandığı öne sürüldü. Evdeki olayın da bu nedenle çıktığı iddia edildi. Şüphelinin yaşadığı şok nedeniyle net ifadesinin alınamadığı öğrenildi. Çelik yelek giydirilen Hasan Atılır, adliye girişinde basın mensuplarının "Kardeşinizi neden öldürdünüz?" sorusuna da yanıt vermedi. Şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:06 Kaynak: DHA

Tokat, Güncel
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