Tıp Öğrencisi Kardeşini Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü, Annesini Yaraladı (3)

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TUTUKLANDIŞüpheli Hasan Atılır, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkamaya sevk edildi.
TUTUKLANDI
Şüpheli Hasan Atılır, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkamaya sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan Hasan Atılır, Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:24 Kaynak: DHA
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