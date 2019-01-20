Son Dakika Haberleri: Tıp Öğrencisi Kardeşini Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü, Annesini Yaraladı (3)

Tıp Öğrencisi Kardeşini Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü, Annesini Yaraladı (3)

1 saat önce

TUTUKLANDIŞüpheli Hasan Atılır, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkamaya sevk edildi.

Tıp Öğrencisi Kardeşini Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü, Annesini Yaraladı (3), System.String[]
TUTUKLANDI

Şüpheli Hasan Atılır, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkamaya sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan Hasan Atılır, Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:24 Kaynak: DHA

Çamlıbel, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Erdoğan'ın Katıldığı Fazıl Say Konseriyle İlgili Açıklama Yaptı Milli Savunma Bakanı Akar'dan Harekat Sinyalini Verdi: Hazırlıklar Tamamladı

Umreye Giderken Çantasında 3 Kilo 600 Gram Altınla Yakalanan İş Adamı İçin Karar Verildi İstanbul'da İki Grup Arasında Çatışma Çıktı: Yaralılar Var!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 20:10:57. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tıp Öğrencisi Kardeşini Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü, Annesini Yaraladı (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]