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Tıp öğrencisi oğlu cemaat yurdundan şikayet ederek intihar etti! Baba: 25 yıldır cemaatteyim - Son Dakika

Tıp öğrencisi oğlu cemaat yurdundan şikayet ederek intihar etti! Baba: 25 yıldır cemaatteyim

11.01.2022 14:07
Tıp öğrencisi oğlu cemaat yurdundan şikayet ederek intihar etti! Baba: 25 yıldır cemaatteyim

Elazığ'da 8 katlı bir apartmanda intihar ederek hayatına son veren 20 yaşındaki genç üniversite öğrencisi Enes Kara'nın ölümü gündem oldu. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan Enes Kara zorla kaldığı cemaat yurdundan bıktığı için hayatına son verdiğini söylediği videosu ile günün konusu oldu. Babası ise 25 yıldır cemaatte olduğunu söyleyerek, şikayetçi olmadıklarını anlattı.

Enes Kara, cansız bedeni Hilalkent Mahallesi'nde kaldığı yurdun önünde bulundu. İntihar ettiği iddia edilen Elazığ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın sosyal medya videosu ile gündeme bomba gibi düştü. İ

Ardından bir mektup bırakan genç öğrencinin ölümü herkesi dehşete düşürdü.

Tıp öğrencisi oğlu cemaat yurdundan şikayet ederek intihar etti! Baba: 25 yıldır cemaatteyim

Enes Kara; ailesinin baskısıyla kaldığını söylediği yurtta hayatına son vermeden önce sosyal medya üzerinden "Yaşama sevincimi kaybettim." sözleriyle videolu bir mesaj bıraktı.

Videoda, Müslüman olmadığı halde cemaat yurdunun kendisini namaz kılmaya ve cemaat derslerine katılmaya zorladığını belirtti.

Öte yandan; TELE 1'den Fırat Yeşilçınar'a konuşan Enes Kara'nın babası Mehmet Kara, 25 yıldır cemaat içerisinde olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Sürekli telefonla oynuyordu. İçine kapanık birisiydi. Fazla konuşmazdı. Çevresiyle falan da konuşmazdı. Videosunu izledim. Kaldığı yer güzel insanların kaldığı yer. Talebelerin kaldığı yer. Orada kalmasını tavsiye ettim. Devlet yurdunda başvuru yapmadık. Durumumuz iyi. Manevi olarak ahiretine faydası olsun istedim. Ben 25 yıldır Risale-i Nur okuyorum. Bir zararını görmedim. Ben bu cemaatin 25 yıldır içindeyim. Kaldığı yerde hiçbir sorun yoktu. Sürekli arkadaşlarıyla iletişim halindeydik. Birkaç ay kalır sonra alışır dedim.Cenazeyi aldık şu an dönüyoruz Hatay'a. Biz kimseden şikayetçi değiliz. Olaydan sonra durumunu daha iyi anladık."

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Enes Kara, İntihar, Elazığ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tıp öğrencisi oğlu cemaat yurdundan şikayet ederek intihar etti! Baba: 25 yıldır cemaatteyim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tıp öğrencisi oğlu cemaat yurdundan şikayet ederek intihar etti! Baba: 25 yıldır cemaatteyim - Son Dakika
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