Tıp öğrencisi Utku, Ukrayna'dan veda mesajı gönderdiği annesine kavuştu - Son Dakika

Tıp öğrencisi Utku, Ukrayna'dan veda mesajı gönderdiği annesine kavuştu

UKRAYNA'da eğitim gören tıp fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Utku Özdemiroğlu (24), babası Cengiz Özdemiroğlu'yla (54), Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatının ardından 3 gün sığınıkta kaldıktan sonra Dışişleri Bakanlığı'nın otobüsle gerçekleştirdiği tahliye operasyonuyla Türkiye'ye döndü. Özdemiroğlu'nun, babası ile sığınaktayken Ankara'daki annesine "Anneciğim eğer sana dönemezsem seni ve Ulaş'ı (kardeşi) çok sevdiğimizi bilmeni istiyorum" mesajı gönderdiği ortaya çıktı. Annesine kavuşan Utku Özdemiroğlu, "Gerçekten öleceğimizi düşündüm. Babam sürekli beni sakinleştirmeye çalıştı. Çok şükür şimdi vatanımızda güvendeyiz" dedi.

Ukrayna'da eğitim gören tıp fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Utku Özdemiroğlu, babası Cengiz Özdemiroğlu ile Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatının başlamasının ardından Harkiv şehrinde oturdukları binanın yanındaki sığınağa geçti. Utku, bir yandan yaşanan gelişmeleri korku içerisinde takip ederken, diğer yandan da Ankara'da yaşayan annesi Sevgi Özdemiroğlu kardeşi Ulaş ve arkadaşlarına mesaj gönderdi. Utku Özdemiroğlu, annesi Sevgi Özdemiroğlu'na "Anneciğim eğer sana dönemezsem seni ve Ulaş'ı (kardeşi) çok sevdiğimizi bilmeni istiyorum" mesajı gönderdi. Annesinin sakin olması yönünde uyarıda bulunduğu Utku Özdemiroğlu, babası Cengiz Özdemiroğlu ile birlikte 3 gün boyunca kaldığı sığınaktan çıkarak, Dışişleri Bakanlığı'nın tahliye operasyonuyla Türkiye'ye döndü. Ankara'daki evine gelen üniversiteli Utku, veda mesajı gönderdiği annesine sarılarak hasret giderdi.

'ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM'Utku Özdemiroğlu, yaşadıkları şehirde 2 kez patlama yaşandığını belirterek, "Yer ve camlar sarsıldı. İlk etapta savaş olduğunu düşünmedik. Beklemeye başladık. Bir süre sonra savaşın başladığını fark ettik. Bombaların düşmesinden sonra sığınak aramaya başladık. Şansımıza apartmanın yanında sığınak varmış. Hemen girdik, oturacak düzgün bir yer yoktu. Sığınakta 3 gün kaldık. Herkes para topladı erzak almak için. Herkes inanılmaz bir dayanışma içerisindeydi. Sığınak deniliyor ama kafanızın üstüne bomba düştüğünde o sığınağın yıkılma durumu var. Anneme, kardeşime, arkadaşlarıma sevdiklerime mesaj atmaya başladım. Babam sürekli beni sakinleştirmeye çalıştım. Anneme 'Seni çok seviyorum, kendinize iyi bakın' yazdım. Çok korkuyordum, gerçekten öleceğimi düşündüm" dedi. Utku Özdemiroğlu, daha sonra tahliye edilerek Ankara'ya geldiklerini belirterek, "Çok şükür şimdi vatanımızda güvendeyiz. Evime geldikten sonra birkaç gün kendime gelemedim. Ama anneme kavuştum. Umarım savaş biter" dedi.'OĞLUMU EVİN KAPISINDA GÖRÜNCE AĞLADIM'Anne Sevgi Özdemiroğlu ise, Ukrayna'daki savaş nedeniyle eşi ve oğluna kavuşamayacağını düşündüğünü belirterek, "Telefonda konuşurken sirenleri, patlamaları duyuyordum. O sesleri duyarken oğlum 'anne kapatmam lazım, sığınağa inmem lazım' diyordu. Utku gönderdiği mesajında, 'Anne seni çok seviyorum' diyordu. Oğluma önce 'sakin ol' dedim. Çocuğumun evinin yakınında patlamalar olmuş. O anda gerçekten orada olmak istedim. Oğlumu evin kapısında görünce ağladım. Perişandı, saçı başı dağılmıştı. 'Sarılalım' dedim, 'anne bir dur nefes alayım' dedi. İçeri girdi sarıldık" diye konuştu.'HERKESTE ÖLÜM KORKUSU VARDI'

Baba Cengiz Özdemiroğlu ise, işten izin alarak oğluna yardımcı olmak için Ukrayna'ya gittiğini belirterek, "15 günün sonunda dönüş için bilet aldım. Tam uçağın kalkacağı gün saldırı gerçekleşti. Sığınakta yaklaşık 150 insanla karşılaştık. Dışişleri Bakanlığı'ndan tahliyeye 'hazır olun' mesajı geldi. İlk otobüsün kalkacağını duyunca gitmeye karar verdik. Şehrin büyük bir bölümü boşalmıştı. Otobüse bindik, herkeste ölüm korkusu vardı. 1 gün boyunca yol aldık, sonunda Romanya'ya vardık. Orada 14 saat bekledik. Yaklaşık 1,5 gün daha yol aldık. İstanbul'da bizi bıraktılar. Herkes kendi evlerine doğru çeşitli vasıtalarla yola çıktı. Devletimizde tarafsız bir politika izliyor bundan da çok memnunuz" ifadesini kullandı.