Tıp profesörü, 60 yaşında hukuk fakültesinden mezun oldu

Ankara Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Ali Coşkun, tıp fakültesinden mezun olduktan 37 yıl sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden diploma aldı.

Ankara Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, 1979'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine kaydolan Coşkun, aynı yıl kayıt yaptırdığı Gülhane Askeri Tıp Fakültesindeki eğitimini 1985'te başarıyla tamamladı.

Coşkun, Hakkari, Gebze, Ankara, Samsun asker hastanelerinde görev yaptıktan sonra akademik hayata geçiş yaparak genel cerrahi alanında profesör kadrosuna kadar yükseldi.

Evli ve 4 çocuk babası Coşkun, bu süreçte Sağlık Bakanlığının daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve genel müdür kademelerinde yöneticilik görevlerinde bulundu.

Coşkun, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen doktorlara yönelik bir panelin ardından hukuk okumaya karar verdi.

37 yıl sonra tekrar mezuniyet cübbesi giydi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine 2018'de başlayan Prof. Dr. Ali Coşkun, tıp fakültesinden mezun olduktan 37 yıl sonra hukuk eğitimini başarıyla tamamlayarak diplomasını aldı.

Mezuniyet törenine eşi, kızı ve torunlarıyla katılan Coşkun'u ilk tebrik edenler, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen oldu.

Coşkun, ilk üniversite hayatına Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde başladığını, ancak daha sonra eğitimine Gülhane Askeri Tıp Akademisinde devam ettiğini hatırlattı. Genel cerrahi alanında profesör kadrosuna kadar yükseldiğini ifade eden Coşkun, Kovid-19 salgını sürecinde Ankara Şehir Hastanesi Kovid-19 Kriz Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini yürüttüğünü anlattı.

"Hukuk eğitimime rahmetli hocamızın teşvikiyle başladım"

Hekimlere yönelik bir panel için Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Şaban Başpınar'ı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine davet ettiğini belirten Coşkun, "Kendisi severek geldi. O panelde benim siyasal bilgiler fakültesi geçmişimi öğrenince hemen o gün beni Ankara Üniversitesine götürdü. ve orada bu sürecin ilk tohumları atılmış oldu. Tabii bu süreçte kendisini kaybettik. Ben hukuk eğitimime rahmetli hocamızın teşviki ile başlamış oldum." ifadelerini kullandı.

Dekanıyla ve tüm öğretim üyeleriyle bugün Türkiye'nin en köklü ve marka hukuk fakültesinden mezun olmanın sevincini yaşadığını belirten Coşkun, hiçbir şey için geç olmadığını kaydetti.

Coşkun, Kovid-19'un en yoğun olduğu günlerde, bir yandan Kovid-19 Kriz Koordinasyon Merkezi'nde görev yaparken diğer yandan hukuk derslerine çalıştığını aktararak, böyle bir dönemde hukuk fakültesini bitirmenin kendisine nasip olduğunu bildirdi.