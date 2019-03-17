Tıp Profesöründen "14 Mart Tıp Bayramı" Konseri

Hekimlik kariyerinde 1300'ü aşkın robotik prostat kanseri operasyonuna imza atan Prof. Dr. Ali Rıza Kural, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türk sanat müziği konseri verdi.

Hekimlik kariyerinde 1300'ü aşkın robotik prostat kanseri operasyonuna imza atan Prof. Dr. Ali Rıza Kural, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türk sanat müziği konseri verdi.



Acıbadem Bodrum Hastanesinin düzenlediği ve sanat yönetmenliğini devlet sanatçısı Nevzat Atlığ'ın yaptığı konserde Türk sanat müziği eserleri seslendirildi.



Bir okulun salonundaki konserde, hekimlik kariyerinin yanı sıra müzik alanında da çalışmaları bulunan Prof. Dr. Ali Rıza Kural, sahne performansı ile beğeni topladı.



Geçen aralık ayında beşincisi düzenlenen "Necip Fazıl Ödülleri" kapsamında "Necip Fazıl Saygı Ödülü"ne layık görülen Nevzat Atlığ, gazetecilere yaptığı açıklamada, konsere ilginin yoğun olduğunu söyledi.



Atlığ, "Ali Rıza Kural hem yurtta hem de uluslararası alanda önemli bir hekimimiz. Hekimliğinin yanı sıra konservatuvarı da bitirdi. Devlet korosunda yer aldı, bizim solistliğimizi de yaptı." dedi.



Konseri Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve çok sayıda sanatsever izledi.



Kural, Türkiye'de ilk robotik ürolojik cerrahi programını başlatan hekim olarak biliniyor.



Prof. Dr. Kural, 1300'den fazla robotik prostat kanseri operasyonu ile 250'den fazla robotik böbrek ameliyatını başarıyla gerçekleştirmişti.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Amine Gülşe ve Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Davetiye Verdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Güçleri Yetiyorsa Buyursun Gelsinler

Yeni Zelanda'daki Vahşette Yaralanan Türk Hakkında Bilinmeyen Gerçek

Fikret Yüksel Vakfı 10 Yılda 20 Bin Öğrencinin Hayatına Dokundu