TİP ve aşırı marjinal sol örgütlerden Suruç saldırısı provokasyonu: 4 polis yaralı, 29 gözaltı - Son Dakika
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TİP ve aşırı marjinal sol örgütlerden Suruç saldırısı provokasyonu: 4 polis yaralı, 29 gözaltı

21.07.2022 08:14

İzmir'de Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanarak Suruç saldırısının yıl dönümü gerekçesiyle basın açıklaması yapan Türkiye İşçi Partisi'nin başını çektiği aşırı sol örgütler, izinsiz yürüyüşlerine engel olan polis ekiplerinin üzerine yürüyerek ellerinde bulunan bayrak ve flamalar ile saldırdı. Olayda 4 polis memuru yaralandı, 29 kişi ise gözaltına alındı. İşte polise saldırı anlarından yansıyan görüntüler...

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 2015 yılında DEAŞ'lı terörist Abdurrahman Alagöz'ün canlı bomba olarak kendini patlatmasıyla 33 kişi yaşamını yitirirken, 100'den fazla kişi yaralanmıştı. Suruç saldırısının 7'nci yıl dönümünde TİP ve PKK terör örgütüne yakın sol örgütler, İzmir'de Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Son dakika haberleri... İZİNSİZ YÜRÜYÜŞ YAPMAK İSTEYEN GRUP İLE POLİS ARASINDA ARBEDE; 4 POLİS YARALI, 29 GÖZALTI

AÇIKLAMANIN ARDINDAN YÜRÜYÜŞ YAPMAK İSTEDİLER

Grup, açıklamanın ardından izinsiz olarak yürüyüş yapmak istedi. Bunun üzerine polis, yürüyüş izinlerinin olmadığı için yürüyüş yapamayacaklarını ifade ettiği sırada grup, bir anda polis ekiplerinin üzerine yürüdü. Bu sırada grup içerisinde bulunan bazı kişiler, ellerinde bulunan bayrak ve flamalar ile ekiplere vurmaya başladı. Polis ile grup arasında yaşanan arbede ise saniye saniye görüntülendi.

Son dakika haberleri... İZİNSİZ YÜRÜYÜŞ YAPMAK İSTEYEN GRUP İLE POLİS ARASINDA ARBEDE; 4 POLİS YARALI, 29 GÖZALTI

4 POLİS MEMURU YARALANDI, 29 GÖZALTI

Öte yandan, yaşanan arbede sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan 4 polis memuru, hastaneye kaldırıldı. Yaralı polis memurlarının 3'ü tedavilerinin ardından taburcu edilirken, olayda başına darbe alan ve burnunda kırık bulunan bir polis memurunun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay sonrası 29 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Son dakika haberleri... İZİNSİZ YÜRÜYÜŞ YAPMAK İSTEYEN GRUP İLE POLİS ARASINDA ARBEDE; 4 POLİS YARALI, 29 GÖZALTI
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Kaynak: DHA

Türkan Saylan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİP ve aşırı marjinal sol örgütlerden Suruç saldırısı provokasyonu: 4 polis yaralı, 29 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TİP ve aşırı marjinal sol örgütlerden Suruç saldırısı provokasyonu: 4 polis yaralı, 29 gözaltı - Son Dakika
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