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'Tip1 Diyabetli Çocuklarda Sağlıklı Yaşam Projesi' - Son Dakika

'Tip1 Diyabetli Çocuklarda Sağlıklı Yaşam Projesi'

24.12.2021 11:50
'Tip1 Diyabetli Çocuklarda Sağlıklı Yaşam Projesi'

-Eroğlu Holding'den Tip1 Diyabetli çocuklara anlamlı destekAksaray'da Valilik öncülüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğinde hazırlanan 'Tip1 Diyabetli Çocuklarda Sağlıklı Yaşam Projesi' ile ildeki Tip1 diyabet hastası çocuklara sensörlü glikoz ölçüm...

-Eroğlu Holding'den Tip1 Diyabetli çocuklara anlamlı destek

Aksaray'da Valilik öncülüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğinde hazırlanan 'Tip1 Diyabetli Çocuklarda Sağlıklı Yaşam Projesi' ile ildeki Tip1 diyabet hastası çocuklara sensörlü glikoz ölçüm cihazı verilecek. Hazırlanan projeye Eroğlu Holding desteği ile yürütülecek.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümmet Eroğlu'nun katılımıyla Aksaray Kültür Merkezinde Protokol İmza Töreni düzenlendi.

Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ, Tip1 diyabet hastalığının zor bir süreç olduğunu, çocuklarda erişkinler gibi tek doz insülin yapılmadığını, minik ellerin her gün 4-5 defa delinerek ölçüm yapılıp insülin vurulduğunu söyledi. Yeşildağ ayrıca, "Cihazın kullanımı ile gerekli eğitimleri vereceğiz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile cihazları ailelere teslim edeceğiz. Çocuklarımız sensörlü cihaz ile ellerini her gün acıtmadan ölçümlerini yapabilecekler" ifadelerini kullandı.

Cihazları hibe edecek olan Eroğlu Holding adına Yönetim Kurulu Üyesi Ümmet Eroğlu " Sayın Valimiz bu projeyi bize anlattığında çok heyecanlandık. Böyle anlamlı bir projeye dahil olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

Diyabet hastası çocuğu olan Ayşe Duru'nun "Oğluma diyabet teşhisi kondu. O an bizim için hayatımdaki en karanlık geceydi. 380 ile biz komadaydık. Dünyamız başımıza yıkıldı. Bunu kabullendik, kabullenmek zorundaydık. Oğluma dokunmaya kıyamazken ona iğne vurmak, parmaklarını delmek zorundaydım" demesi salonda duygulu anların yaşanmasına sebep oldu.

Bayram Şahiner ise 8 yaşındaki oğluna 25 gün önce diyabet teşhisi konduğunu söyledi. Şahiner; "Oğlumun canı acıdıkça bizim de canımız acıyor. Bu projeyi hazırlayan ve destek olan herkese teşekkür ediyorum' dedi.

-Vali Aydoğdu: 'Bu anı ömrüm boyunca unutmayacağım'

Sevmeye kıyamadıkları çocuklarının canlarının yanmasına dayanamayan ailelerin anlattıkları karşısında gözleri dolan Vali Hamza Aydoğdu; hazırladıkları bu projeyi, yaşadıkları bu anı ve hayırseverin bu hayrını ömrünce unutmayacağını söyledi.

"Aksaray'da hep beraber iyilikleri konuşup, iyilikleri çoğaltmamız gerekiyor' diyerek sözlerine devam eden Vali Hamza Aydoğdu; "Çocuklarımız bizim bir parçamız. Onlar acı çektiklerinde anne babalar emin olun ki onlardan daha çok acı çekiyor. Ben huzurlarınızda hiçbir ilde olmayan bir modeli söylemek istiyorum. Bugün burada siyasi partilerimizin bütün il başkanları burada. Demek ki konu insan olursa, konu çocuklarımız olursa, konu Aksaray'ın değerleri olursa biz hepimiz bir araya gelebiliyoruz. Huzurlarınızda kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden tek tek razı olsun. Ümmet Eroğlu Bey'e hususiyle teşekkür ediyorum. Unutulmayacak bir iyiliğin parçası oldular. Hasta olan, sıkıntı çeken tüm ailelerimize de geçmiş olsun diyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Hamza Aydoğdu ve Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümmet Eroğlu tarafından Tip1 Diyabet hastası çocuklar için verilecek sensörlü glikoz ölçüm cihazı hibe protokolü imzalandı.

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İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürü, Hamza Aydoğdu, Aksaray, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 'Tip1 Diyabetli Çocuklarda Sağlıklı Yaşam Projesi' - Son Dakika


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