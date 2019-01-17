Son Dakika Haberleri: Tipi Etkili Oldu, Bingöl-Erzurum Yolu Kapatıldı

Tipi Etkili Oldu, Bingöl-Erzurum Yolu Kapatıldı

1 saat önce

- Tipi etkili oldu, Bingöl-Erzurum yolu kapatıldıBİNGÖL - Etkili olan kar ve tipi nedeniyle Bingöl-Erzurum yolu Karlıova ilçesinden itibaren ulaşıma kapatıldı.

- Tipi etkili oldu, Bingöl- Erzurum yolu kapatıldı

BİNGÖL - Etkili olan kar ve tipi nedeniyle Bingöl-Erzurum yolu Karlıova ilçesinden itibaren ulaşıma kapatıldı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 15 gündür belirli aralıklarla etkili olan kar yağışı zaman zaman kuvvetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşanmasına neden oluyor. Kar yağışının devam ettiği ilçede bugün sabah saatlerinden itibaren tipi de tekrar etkili olmaya başladı. Tipi nedeniyle Karlıova ilçesinde yaşam şartları biraz daha zorlaşırken, ulaşım ise sağlanamayacak duruma geldi. Tipi nedeniyle de Karlıova-Erzurum yolu ulaşıma kapatıldı.
Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada,"Karlıova-Erzurum karayolunun Karlıova ile Erzurum il sınırı arası yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı trafiğe kapatılmıştır"denildi.
Tüm yolların kapalı olduğunu belirten vatandaşlar, tipi nedeniyle zor ilçe merkezine geldiklerini aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:04 Kaynak: İHA

Kar, Karlıova, Bingöl, Erzurum, 3. Sayfa, Güncel
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