Tipi nedeni ile okullar tatil edildi - Son Dakika

Tipi nedeni ile okullar tatil edildi
6 saat önce
Ağrı'nın Hamur ilçesinde yoğun fırtına ve tipi nedeni ile okullar tatil edildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:00 Kaynak: İHA
Ağrı'nın Hamur ilçesinde yoğun fırtına ve tipi nedeni ile okullar tatil edildi.
Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada: "Yoğun fırtına ve tipi nedeni ile yolların kapanmasından dolayı ilçemizde köy okullarımız ile taşımalı gelen tüm öğrencilerimiz için eğitime bugün (04.02.2020) ara verildi" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Ağrı merkeze bağlı 76 köy yolununda tipiden dolayı kapandığı ve İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin kapanan yolları açmak için çalışmalara başladığı öğrenildi. - AĞRI
Son Dakika Son dakika: Erdoğan: Rusya ile bir çatışma ya da ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok İngiltere'de uyuşturucu satıcısı listeyi yanlışlıkla polise gönderdi Son dakika: Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde bir kişi, koronavirüs şüphesi ile özel odaya alındı Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi'nden Türk halkı ve liderlerine teşekkür