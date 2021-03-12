Tipi nedeniyle kapanan Ağrı-İran kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Kentte sabah etkili olan tipi nedeniyle Ağrı-İran kara yolunda çok sayıda trafik kazası meydana gelmiş, kara yolu ulaşıma kapatılmıştı.

Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı

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