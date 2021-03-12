Tipi nedeniyle kapanan Ağrı-İran kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Etkili tipi nedeniyle sabah ulaşıma kapanan Ağrı- İran kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı.
Ağrı'da sabah saatlerinde etkili tipi yüzünden ulaşıma kapanan Ağrı-İran kara yolunda, tipinin etkisini kaybetmesiyle Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerce iş makineleri yardımıyla yollardaki karın temizlenmesinin ardından söz konusu kara yolu ulaşıma açıldı.
Kentte sabah etkili olan tipi nedeniyle Ağrı-İran kara yolunda çok sayıda trafik kazası meydana gelmiş, kara yolu ulaşıma kapatılmıştı.
Kaynak: AA
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