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Tipi nedeniyle kapanan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışma başlatıldı - Son Dakika

Tipi nedeniyle kapanan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışma başlatıldı

13.02.2022 13:23
Tipi nedeniyle kapanan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışma başlatıldı

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışma başlatıldı.

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan Kağızman- Ağrı kara yolunda çalışma başlatıldı.

Kağızman ilçesinde etkili olan tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu kapandı. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu yolda Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin, Cumaçay bölgesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bölgede tipi etkisini sürdürüyor.

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Kağızman, Kars, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tipi nedeniyle kapanan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışma başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tipi nedeniyle kapanan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışma başlatıldı - Son Dakika
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