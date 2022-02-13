Tipi nedeniyle kapanan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışma başlatıldı - Son Dakika

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan Kağızman- Ağrı kara yolunda çalışma başlatıldı.

Kağızman ilçesinde etkili olan tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu kapandı. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu yolda Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin, Cumaçay bölgesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bölgede tipi etkisini sürdürüyor.