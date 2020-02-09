Tipi nedeniyle kapanan Kayseri-Develi kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tipi nedeniyle kapanan Kayseri-Develi kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Tipi nedeniyle kapanan Kayseri-Develi kara yolu ulaşıma açıldı

6 saat önce

Yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Kayseri-Develi kara yolu, yeniden trafiğe açıldı.

Tipi nedeniyle kapanan Kayseri-Develi kara yolu ulaşıma açıldı, System.String[]

Yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Kayseri- Develi kara yolu, yeniden trafiğe açıldı.

Erciyes bölgesindeki yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle dün akşam saatlerinde ulaşıma kapanan Develi ilçesi ile kent merkezi arasındaki kara yolunda araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

Ekipler, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erciyes, Kayseri, Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:00 Kaynak: AA
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