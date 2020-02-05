Tipi nedeniyle kapanan yollar açıldı - Son Dakika

Tipi nedeniyle kapanan yollar açıldı
6 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan tipi nedeniyle kapanan 14 kırsal mahalleyle yeniden ulaşım sağlandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:41 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan tipi nedeniyle kapanan 14 kırsal mahalleyle yeniden ulaşım sağlandı.
İlçeye bağlı 14 mahallede kar yağışı ve tipinin etkisini yitirmesinin ardından Büyükşehir ile Elbistan belediyeleri ekipleri, ulaşımı sağlamak için kapanan yollarda çalışma başlattı.
Günlerce süren çalışmaların ardından metrelerce yükseklikteki kar birikintileri kürenip mahallelerle bağlantı yeniden sağlandı.
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